Навіщо Білорусь перекидає війська до кордону з Україною: опозиціонер розкрив плани Лукашенка

Путін, ймовірно, поставив перед білоруським диктатором Олександром Лукашенко завдання – імітувати у прикордонні "бурхливу діяльність", щоб відвернути на себе увагу Сил оборони України.

Про це розповів старший радник Світлани Тихановської та білоруський опозиційний діяч Франак Вячорка у коментарі для "КИЇВ24".

За словами Вячорки, у Гомельську область вже перекинули кілька гелікоптерів та від тисячі до двох тисяч білоруських військових.

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"Але це не наступальна група військ, яка може там зладити якусь операцію чи провокацію на кордоні. Це скоріше для відтягування українських сил від Курської операції. Тиждень тому під час інтерв'ю Лукашенко пообіцяв Путіну, що стягне війська до кордону з Україною. І він це зробив", – зазначив опозиціонер.

Вячорка додав, що на кордоні з Україною також розміщені РСЗО “Полонез” – власна оборонна розробка Білорусі і гордість Лукашенка. Потенційно, це озброєння може становити загрозу для України, адже вони можуть стріляти по Україні з території Білорусі. Але є два моменти: по-перше, цих комплексів дуже мало, а по-друге – до цього дня вони використовувались лише під час навчань, тому не має даних про їхню ефективність в умовах реального збройного конфлікту.

Вячорка додав, що зараз зарано казати, чи змінили ці пересування білоруської армії баланс сил.

"Чи готові, чи будуть якісь провокації – виключати це не можна. Але поки що у нас немає жодних даних, що планується щось з території Білорусі в бік України", – наголосив опозиціонер.

Нагадаємо, Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО поблизу кордону з Україною. Це сталося через день після того, як Олександр Лукашенко заявив, що майже третина білоруських військових буде розміщена вздовж кордону з Україною.

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