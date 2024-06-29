Навіщо Білорусь заявила про "загрозу" на кордоні з Україною: у Держприкордонслужбі назвали головну мету

Заяви Білорусі про "загрозу" на кордоні з Україною – це виключно маніпуляції. Такі інформаційні "вкиди" робляться для того, щоб перекласти відповідальність на Україну.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Поряд з нашим кордоном ми не спостерігаємо їхньої активності, немає такого переміщення ні техніки, ні особового складу. Протягом вже тижня білоруська сторона зазначає, що "Україна посилюється, Україна несе загрозу". Їм треба виключно пам’ятати, що 24 лютого 22-го року вони відкрили свій кордон для російських військ, вони продовжують підтримувати Росію у цій повномасштабній війні, тому напрямок Білорусі для нас залишатиметься загрозливим, поки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу Російської Федерації. І ми продовжимо нарощувати наші обороні спроможності. Ми виключно обороняємося, ми не становимо загрози Білорусі в плані наступу або будь-яких атак, але звісно, що ми даватимемо відсіч всім ворогам, які спробують зайти на нашу територію", – наголосив він.

Також читайте У Лукашенка злякались загрози на кордоні з Україною: що відповіли в РНБО

Демченко наголосив, що, знаючи Білорусь, розуміючи, яку гру вони ведуть, заява про "загрозу" на кордоні з Україною – це виключно маніпуляція. Такі інформаційні "вкиди" робляться для того, щоб перекласти відповідальність на Україну.

"Потім вони будуть знову розказувати "звідки готувався наступ", будуть малювати карти, демонструвати це все… Наша задача – оборона і не допустити вторгнення на нашу територію, навіть якщо Білорусь продовжує підтримувати Росію і спробує більш масштабно, можливо, застосовувати свої сили проти нашої країни", – підсумував він.

Нагадаємо, у Білорусі цинічно заявили, Україна "втягує" їх у війну.

Євросоюз розширив санкції проти Білорусі

Читайте також провідні новини дня: