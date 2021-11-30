"Навіщо будувати, якщо можна віджати": окупанти в Донецьку перетворили церкву мормонів на "русский дом"

Бойовики впевнені, що "русский дом" "зміцнюватиме зв'язки з Росією".
В окупованому Донецьку підконтрольні Кремлю бойовики у захопленій будівлі молитовного будинку церкви мормонів облаштували "русский дом".
Про це у Telegram повідомив український журналіст Денис Казанський.
Бойовики впевнені, що "русский дом" "зміцнюватиме зв'язки з Росією".
За словами терористів, після 2014 року мормони "розчинилися у просторі". Саме тоді у будівлі розмістили підконтрольний окупантам "Центр розвитку молодіжних ініціатив".
"Символічно, що розташувався він у захопленому храмі мормонів. Колись мормони збудували будинок на власні кошти. Але росіянам таке на думку не спаде. Навіщо щось будувати, якщо можна просто віджати чуже?", — пише Казанський.
Громада мормонів Донецька збудувала власну культову споруду на початку 2000-х років на місці руїн кінотеатру "Будівельник".
Раніше повідомлялося, що в колонії так званої "ДНР" вбили трьох громадян України.
Читайте також: