"Навіщо будувати, якщо можна віджати": окупанти в Донецьку перетворили церкву мормонів на "русский дом"

"Навіщо будувати, якщо можна віджати": окупанти в Донецьку перетворили церкву мормонів на "русский дом"

Бойовики впевнені, що "русский дом" "зміцнюватиме зв'язки з Росією".

В окупованому Донецьку підконтрольні Кремлю бойовики у захопленій будівлі молитовного будинку церкви мормонів облаштували "русский дом".

Про це у Telegram повідомив український журналіст Денис Казанський.

Бойовики впевнені, що "русский дом" "зміцнюватиме зв'язки з Росією".

За словами терористів, після 2014 року мормони "розчинилися у просторі". Саме тоді у будівлі розмістили підконтрольний окупантам "Центр розвитку молодіжних ініціатив".

"Символічно, що розташувався він у захопленому храмі мормонів. Колись мормони збудували будинок на власні кошти. Але росіянам таке на думку не спаде. Навіщо щось будувати, якщо можна просто віджати чуже?", — пише Казанський.

Громада мормонів Донецька збудувала власну культову споруду на початку 2000-х років на місці руїн кінотеатру "Будівельник".

Раніше повідомлялося, що в колонії так званої "ДНР" вбили трьох громадян України.

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