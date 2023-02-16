"Навіщо навчати пілотів?" – у Зеленського навели аргумент, чому Україна таки отримає винищувачі

В ОП нагадали про домовленість із Британією про навчання українських пілотів на сучасних зразках авіатехніки.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква переконаний, що західні партнери таки передадуть державі сучасні винищувачі, і вказав на ознаки цього.

Про це Жовква розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він наголосив, що Україні потрібні літаки, тому весь час, під час кожного засідання у форматі "Рамштайн" та під час кожної зустрічі президента чи телефонної розмови з лідерами інших держав це питання обговорюється.

"Дам вам один приклад: ви знаєте, що під час візиту до Лондона було досягнення – домовленість про навчання українських пілотів на сучасних зразках авіаційної техніки. Логічне запитання: навіщо навчати пілотів, якщо потім після цього не послідують відповідні постачання відповідної техніки", – звернув увагу заступник голови ОП.

Він зазначив, що українським пілотам ще до отримання авіатехніки слід "навчатися використовувати ці винищувачі".

"Так само як чекати танки, але починати навчатися на цих танках. Чекати далекобійних систем артилерії, але починати навчатися на цих системах. Це різного типу системи, вони кардинально відмінні від тих зразків ще радянського озброєння, яке зараз використовують українські військовослужбовці", – пояснив Жовква.

Нагадаємо, за підсумками візиту до Британії 8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з британським прем’єром Ріші Сунаком зокрема про підготовку українських пілотів. Водночас публічно у Британії висловлюють сумніви у передаванні своїх винищувачів у найближчі місяці чи роки.

Напередодні Financial Times повідомило, що у США можуть невдовзі ухвалити рішення про передавання Україні винищувачів F-16 або ж дозволять іншим країнам передати ці літаки.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак висловив переконання, що Україна таки отримає винищувачі F-16,проте зауважив, що треба тиснути на союзників.

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