Навіщо окупанти обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу: в ЦПД дали пояснення

Навіщо окупанти обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу: в ЦПД дали пояснення

Основний наратив, що сьогодні просувають російські медіа – дезінформація для дискредитації ЗСУ. Саме тому засоби пропаганди поширюють фейки про нібито обстріли українськими силами мирних міст Донбасу.

Так, російські окупанти самі ж обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу, щоб звинуватити в цьому українських військових.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України 14 червня.

"Для чого рашисти обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу? Для цього є декілька причин", – зауважили там.

По-перше: провокація російських військ допоможе залучити колаборантам додаткову зброю і військову допомогу від РФ.

По-друге: мотивація більшості бійців з ОРДЛО практично нульова і вони не розуміють, чиї інтереси відвойовують. Тож обстріл Донбасу стане для бойовиків додатковою мотивацією і розумінням того, що вони правильно вчиняють, воюючи з Україною.

В ЦПД нагадали, що саме з провокаційних обстрілів прикордонного пункту в Курській області РФ розпочалась повномасштабна війна проти України в лютому 2022 року.

Нагадаємо, напередодні ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін закликав Росію задіяти "додаткові союзницькі сили" для оборони Донецька.

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