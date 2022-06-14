Навіщо окупанти обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу: в ЦПД дали пояснення

Основний наратив, що сьогодні просувають російські медіа – дезінформація для дискредитації ЗСУ. Саме тому засоби пропаганди поширюють фейки про нібито обстріли українськими силами мирних міст Донбасу.
Так, російські окупанти самі ж обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу, щоб звинуватити в цьому українських військових.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України 14 червня.
"Для чого рашисти обстрілюють Донецьк та інші міста Донбасу? Для цього є декілька причин", – зауважили там.
По-перше: провокація російських військ допоможе залучити колаборантам додаткову зброю і військову допомогу від РФ.
По-друге: мотивація більшості бійців з ОРДЛО практично нульова і вони не розуміють, чиї інтереси відвойовують. Тож обстріл Донбасу стане для бойовиків додатковою мотивацією і розумінням того, що вони правильно вчиняють, воюючи з Україною.
В ЦПД нагадали, що саме з провокаційних обстрілів прикордонного пункту в Курській області РФ розпочалась повномасштабна війна проти України в лютому 2022 року.
Нагадаємо, напередодні ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін закликав Росію задіяти "додаткові союзницькі сили" для оборони Донецька.
Читайте також:
- Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами: яка ситуація в Донецькій області
- Змусять говорити брехню: "Азов" попередив, що РФ готує провокації за участі полонених героїв Маріуполя
- Хакери зламали російські телеканали і показали правду про війну: відео