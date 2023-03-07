Навіщо окупанти оприлюднили страту українського захисника: пояснення ГУР

Пошук окупантів-виконавців цього злочину вже триває і є "питанням честі" для України, запевнили у ГУР.
Страта росіянами українського військовослужбовця за слова "Слава Україна", відео якої поширили у Мережі, є свідомим намаганням окупантів залякати українців.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Юсов наголосив, що страта неозброєного полоненого є одним із проявів геноцидної війни РФ проти України.
"Стратили військовополоненого, який був без зброї і перебував під захистом Женевських конвенцій. Це ще одна ілюстрація, з ким маємо справу. Його насправді було вбито після гасла “Слава Україні”. Це ще один прояв саме геноцидної війни і політики геноциду агресорки-Росії", – сказав представник ГУР.
За його словами, "росіяни свідомо записали цей злочин на відео і свідомо його оприлюднили", щоб залякати українців.
"Це ті акти геноциду, яких окупанти не соромляться. Але як у всіх інших випадках – чи так званого бліцкригу, чи ракетних ударів – це речі, які лише згуртовують українців", – зазначив Юсов.
Він запевнив, що пошук окупантів-виконавців цього злочину вже триває і є "питанням честі" для України.
Також представник ГУР додав, що попри усі звірства ворога українська сторона продовжує дотримуватися правил Женевських конвенцій і гідно поводиться з військовополоненими окупантами, "якими б вони не були".
Нагадаємо, що 6 березня в Мережі з'явилося відео, на якому російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ після його слів "Слава Україні!".
30-та окрема механізована бригада імені Князя Констянтина Острозького повідомила, що, за попередніми даними, загиблим є військовослужбовец бригади Тимофій Шадура, який зник безвісти 3 лютого.
За даними журналіста Юрія Бутусова, загиблий – Олександр Мацієвський, солдат 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО.
Натомість у Міноборони просять дочекатися офіційного підтвердження особи загиблого героя
ТСН.ua зібрав усі подробиці про воєнний злочин окупантів.
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