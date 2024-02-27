Навіщо окупанти публікують відео страт українських полонених: в Офісі генпрокурора пояснили

На думку Офісу генпрокурора, за наказами вчиняти такі дії стоїть російське військове та політичне керівництво.

Від листопада 2023 року кількість випадків страт окупантами українських військовополонених зростає, адже вище військове керівництво РФ заохочує їх.

Про це заявив керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов, передає "Радіо Свобода".

"З кінця листопада минулого року кількість таких випадків зростає. Це свідчить про те, що таке підтримується вищим керівництвом Збройних сил РФ. Якби це був поодинокий випадок, то це були б дії конкретного солдата. В цьому випадку, враховуючи географію і кількість (випадків – ред.) за останній час, це однозначно підтримується вищим керівництвом. Вони не лише не запобігають таким практикам, а, судячи з усього, максимально їх підтримують і, скоріш за все, віддають прямі накази на здійснення таких дій", – сказав представник Офісу генпрокурора.

За його словами, за фактом розстрілу українських військовополонених, відео якого оприлюднив портал DeepState 25 лютого 2024 року, стоїть конкретний підрозділ російської армії. Який саме, Бєлоусов не уточнив.

На його думку, публікуючи в мережі відео з розстрілами українських полонених, росіяни намагаються деморалізувати ЗСУ.

Нагадаємо, 20 лютого ресурс DeepState повідомив, що окупанти ростріляли трьох українських полонених біля Роботиного. Згодом Офіс генпрокурора підтвердив злочин росіян біля Роботиного.

25 лютого у Deep State повідомили, що росіяни знову розстріляли українських військових, що здавалися у полон. Йшлося про дев'ятьох страчених бійців на Бахмутському напрямку.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив цей випадок і уточнив, що точна кількість страчених росіянами українців на тому відео не відома, ймовірно їх було щонайменше сім.

Ще раніше повідомлялося, що під час відходу з Авдіївки на позиції "Зеніт" залишились п’ятеро поранених та ще один боєць. Захисників розстріляли російські окупанти, захопивши позицію.

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