Навіщо окупанти зняли прапор з Херсонської ОДА: у ЗСУ попереджають про можливу провокацію ворога

Окупанти на Херсонщині перевдягаються у цивільний одяг, аби чинити провокації і тероризувати місцеве населення.

З будівлі Херсонської ОДА зникнув російський прапор. Українска сторона не виключає, що окупанти зробили це навмисне, бо готують провокації.

Які саме, розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк під час загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, росіяни могли зняти прапор, щоб показати – мовляв, їхніх військових немає у місті.

"Ворог намагається переконати ЗСУ, що покидає населені пункти. Ми відстежуємо ситуацію. Це можуть бути певні хитрощі і військові маневри для того, щоб створити для себе правильно побудовану оборону. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає ось такі інформаційні вкиди", – сказала вона.

Натомість Гуменюк припускає, що окупанти перевдягаються у цивільний одяг, аби чинити провокації і тероризувати місцеве населення. І такі випадки є не лише у Херсоні, а й в інших населених пунктах області у домівки людей, які виїхали.

Представниця Сил оборони "Південь" пояснила, що окупанти намагаються створити "картинку", що нібито українські війська обстрілюють цивільне населення.

"Вони хочуть показати, що ЗСУ, зайшовши у населений пункт, нібитло почали розстріл мирного населення. Це для пропагандистських каналів. Але ми готові до цих провокацій", – сказала Гуменюк.

Контрнаступ на Херсонщині

Нагадаємо, українські захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Раніше член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що росіяни не залишають правий берег Херсона. Вони перевозять туди лише гроші, награбоване, та адміністрації

1 листопада Генштаю ЗСУ повідомив, що РФ перемістила окупаційну "адміністрацію" з Херсона до Скадовська.

Окупаційна "влада" намагається всіляко змусити людей "евакуюватися" з Херсонщини. Зокрема, місцевим відключають електрику й воду, блокують доступ до Інтернету. Крім того, росіяни лякають ракетними ударами з боку ЗСУ.