Навіщо Путін говорить про переговори і яка позиція Заходу щодо цього питання: пояснення Арестовича

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував можливість переговорів з Росією, які обговорюють у західній пресі.

Про це він написав у Facebook.

На думку Арестовича так звані "переговори Москви та Вашингтона" – це російська інформаційна операція.

Навіщо Путіну потрібні переговори

Арестович пояснює, що Кремлю "як повітря" потрібна пауза в три місяці, щоб: підтягнути мобілізованих, докупити іранські ракети та дрони, встигнути підняти техніку зі зберігання, "підморозити" Україну та з новими силами продовжити війну.

Три головні меседжі цієї кампанії:

"Україну змусять до переговорів",

"якщо Україна упиратиметься, Захід відмовить їй у підтримці",

"Україна має скасувати рішення про те, що вона не вестиме переговори з Путіним".

Арестович наголосив, що змусити Україну до переговорів із Путіним неможливо.

Позиція Києва

"Путін — міжнародний військовий злочинець. З такими не домовляються. Таких судять. До того ж він, швидше за все, не доживе до кінця війни (як мінімум як політична фігура). Навіщо говорити з трупом?" — упевнений Арестович.

За його словами, щодо Росії переговорна позиція в української влади є.

Переговори мають розпочатися з новим політичним керівництвом РФ за таких умов:

виведення військ з усієї території України.

Предмет переговорів:

видавання військових злочинців,

повернення всіх захоплених полонених,

виплата репарацій,

правила подальшого співіснування.

Росія хоче не переговорів, а виконання ультиматумів

"Це не ми не готові до переговорів. Це РФ не хоче переговорів. Кремль хоче виконання його умов – залишити за ним усі "завойовані" території. Це не переговорна позиція. Це ультиматум", – зазначає радник ОП.

Він нагадав, що поки Кремль ставив ультиматуми, Сили оборони України звільнили 37% території, захопленої з 2014 року та 50%, захопленої російськими військами з 24 лютого.

"Тому наш меседж гранично чіткий і ясний: РФ пропонує не переговори, а ультиматум. Ми готові до переговорів — з новим російським керівництвом, а ультиматум ми звернемо трубочкою і засунемо прямо до Севастополя", — упевнений Арестович.

Захід ніколи не відмовить Україні у підтримці

"З причин, що лежать у самому Заході та в його міжнародних завданнях. Захід просто не може дозволити собі ні програти, ні навіть компромісів, тому що це означатиме кінець Заходу в колишньому вигляді", — вважає радник Офісу президента.

Арестович пояснює цю тезу такими факторами:

Також читайте США приватно вимагають від України продемонструвати готовність до переговорів з РФ - The Washington Post

кількість та номенклатура озброєнь та військової техніки, яку нам передає Захід постійно розширюються,

бюджети на військове виробництво та розгортання військової інфраструктури на Заході зростають.

найболючіший факт для Путіна – Європа прокинулася та розкручує механізм готовності до військових викликів.

Як Путін "надуває щоки"

"Військові заходи, що стрімко розширюються, з боку Заходу, Путін зміг протиставити кілька організованих статей у західних ЗМІ і кілька заяв західних політиків (як правило, з приставкою "екс"), – каже Арестович.

На його думку, подібна риторика завжди матиме місце, бо сильний бік західної цивілізації – це публічна полеміка.

"Але треба й розуміти, що це — окремі голоси на маргінесі, проти сформованої колективної позиції Заходу та його стратегічних планів", — додає радник ВП.

Гігантська Буча замість України

Арестович закликає громадян не плутати реальну політику з інформаційними кампаніями.

"Програємо, дамо слабкість, ми не просто програємо, нас не буде фізично, замість нас буде одна гігантська Буча. Ідемо вперед, до перемоги. Крок за кроком", — підсумував він.

Раніше видання La Repubblica написало, що США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією у разі, якщо Україна відвоює Херсон.

The Washington Post повідомляли, що радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван вів конфіденційні розмови з головними помічниками Путіна.

На початку жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність на мирні переговори з Україною.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Росія не хоче сідати за стіл переговорів, а заяви про готовність до них – це брехня.

У Кабміні додали, що говорити про можливість переговорів із Росією можна тоді, коли окупанти відійдуть із окупованих територій України. У МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив безглуздість потенційних переговорів із Росією про війну. Жданов зазначив, що Путін найбільше намагається довести свою суб'єктність та посадити Байдена за стіл переговорів – насамперед, щоб показати власну значущість.