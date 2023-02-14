Навіщо Путін і Шойгу брешуть про катастрофічні втрати РФ біля Вугледара: аналітики ISW пояснили

Шойгу нещодавно сказав, що російські війська мовляв успішно розвивають "наступ".

Російські війська зазнають катастрофічних втрат у районі Вугледару Донецької області, але кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує публічно підтримувати Міністерство оборони РФ і пропагандистську версію про неминучий та "масштабний великий російський наступ на Донбасі".

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що Путін на одному із пропагандистських телеканалів навмисно похвалив Тихоокеанський та Північний флот на тлі широко опублікованих та значних втрат механізованих частин 155-ї бригади морської піхоти під час штурму Вугледара.

Тим часом російське Міноборони традиційно мовчить про втрати у Вугледарі, а 7 лютого міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу стверджував про "успішний" розвиток "наступу" окупаційних сил у Вугледарі.

Коментар Путіна, на думку ISW, може також свідчити про намір посилити наступ на Вугледар більш мобілізованими силами або шляхом повторного введення в цей район частин Північного флоту, які залишилися.

"Путін, ймовірно, навмисно подвоює вкрай оптимістичний опис Вугледарської лінії фронту, даний Міноборони Росії, щоб підтримати версію про неминучий і масштабний великий російський наступ у Донецькій області", - пишуть експерти.

Однак, Путін утримується від підтримки критично налаштованих блогерів, які все частіше звинувачували Міноборони Росії та військове командування у тому, що вони не навчилися на своїх попередніх помилках під час проведення механізованих атак.

Аналітики вважають що використання російськими збройними силами мобілізованого персоналу навряд чи створить достатні можливості для великомасштабного та швидкого механізованого наступу.

"Бригада, яка брала участь у штурмі міста, на 80-90% укомплектована мобілізованими, оскільки російське військове командування постійно поповнює російські частини мобілізованими військовослужбовцями. Вони не могли виконувати бойові завдання, такі як ідентифікація та виявлення мінних полів або не знали, що робити, натрапивши на них під час штурму. Це вказує на те, що ці мобілізовані елементи не мають бойового досвіду, необхідного для постановки успішного механізованого наступу", ‒ наголошують в ISW.

Експерти також припускають, що Росія може перекинути додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійні оборонні або наступальні операції на виснаження на лінії фронту у Вугледарі.

Зазначимо, що втрати армії РФ перевалили за 139 тисяч - за добу ЗСУ ліквідували 740 солдатів.

Нагадаємо, раніше в ISW заявляли, що провал під Вугледаром підірвав віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ.

Як розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула, українські військові ліквідували російське ударне угруповання на підходах до Вугледара на Донеччині. За його словами, протягом останнього тижня середні втрати росіян становили понад 800 осіб на день - близько 6 тис. осіб за тиждень.

Тим часом Maxar показав супутникові фото сіл на Донбасі.