Навіщо Путін натякає на ядерні удари з білоруських літаків: пояснення ексміністра оборони Загороднюка

Росія може передати Білорусі комплекси "Іскандер-М" подвійного оснащення і переобладнує частину штурмовиків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.

Голова правління Центру оборонних стратегій, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк прокоментував новий ядерний шантаж з боку РФ та її сателіта – Білорусі. Про це інформує НВ.

На думку Загороднюка, заява про передавання ракет-носії і можливість закріплювати ядерні заряди на літаках Білорусі означає, що Кремль таким чином погрожує не лише Україні, а й іншим країнам Східної Європи, очікуючи, що країни Східної Європи злякаються і почнуть вимагати ядерної деескалації.

"Все у РФ зараз підпорядковано одній ідеї — давайте якимось чином посадимо Україну за стіл переговорів. Наразі все, що вони роблять, спрямовано виключно на це, тому що вони вже виснажені, у них бракує сил для продовження будь-яких наступальних дій. А ще вони бачать, що в України є сили для контрнаступальних дій, зупинити Україну не можуть і таким чином намагаються відсунути можливість остаточної поразки", — вважає ексміністр.

Загороднюк припускає, що вдаючись до ядерного шантажу, РФ хоче знайти час, щоб відпочити, поповнити сили, відновитися і натренувати мобілізованих.

Ядерний удар: шантаж чи реальна загроза

Нагадаємо, 29 вересня видання CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

У Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна.

Штати жорстко відреагують на удар по Україні ядерною зброєю, сказав радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван. Це не залежатиме від того, яку саме ядерну зброю застосує Росія проти України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що Путін може застосувати ядерну зброю з території Білорусі, щоб потім всю відповідальність за злочин перекласти на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

А російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський назвав три причини, чому Путін не наважиться застосувати ядерну зброю проти України.