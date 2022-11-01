Навіщо Путін оголосив росіянам про завершення мобілізації: пояснення Арестовича

На його думку, Путін намагається зняти соціальну напругу, яка виникло через мобілізацію.

Російський диктатор Володимир Путін на черговій пресконференції заявив про завершення мобілізації в РФ.

Путін пообіцяв порадитись з юристами, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.

"Я з юристами поговорю, чи потрібно указом завершувати мобілізацію, але її завершено, точку поставлено", — сказав диктатора.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо Путін пішов на такий крок, попри те, що втрати РФ – величезні, і цілком ймовірно, що тієї кількості нового "гарматного м'яса" може не вистачити.

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

На його думку, Путін намагається зняти соціальну напругу, яка виникло через мобілізацію.

"Рейтинги показують масово незадоволення. Крім того, втрати пішли. Тому, щоб публіка "проковтнула" і заспокоїлися сім'ї тих, кого не мобілізували. А якби мобілізація продовжувалася б, то напруга зростала і серед тих, кого не встигнули призвати", – сказав Арестович.