Навіщо Путін оголосив росіянам про завершення мобілізації: пояснення Арестовича

На його думку, Путін намагається зняти соціальну напругу, яка виникло через мобілізацію.
Російський диктатор Володимир Путін на черговій пресконференції заявив про завершення мобілізації в РФ.
Путін пообіцяв порадитись з юристами, чи потрібен окремий указ, який завершить проведення мобілізації.
"Я з юристами поговорю, чи потрібно указом завершувати мобілізацію, але її завершено, точку поставлено", — сказав диктатора.
Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо Путін пішов на такий крок, попри те, що втрати РФ – величезні, і цілком ймовірно, що тієї кількості нового "гарматного м'яса" може не вистачити.
Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
На його думку, Путін намагається зняти соціальну напругу, яка виникло через мобілізацію.
"Рейтинги показують масово незадоволення. Крім того, втрати пішли. Тому, щоб публіка "проковтнула" і заспокоїлися сім'ї тих, кого не мобілізували. А якби мобілізація продовжувалася б, то напруга зростала і серед тих, кого не встигнули призвати", – сказав Арестович.
РФ оголошує про "закінчення" мобілізації: у чому хитрість ворога
Міністр оборони РФ Шойгу доповів диктаторові Путіну що в Росії нібито вдалося мобілізувати понад 300 тисяч військових. У зв’язку з цим Шойгу заявив, що заходи щодо "часткової мобілізації" закінчено.
Водночас, росЗМІ звернули увагу, що указу про завершення часткової мобілізації немає. Опозиційні видання зазначають, що від першого листопада починається призов строковиків до армії. Тому припустили, що військкомати просто не впораються з двома потоками людей, що призиваються одночасно.
Тим часом, у російських Телеграм-каналах поширилася непідтверджена інформація про те, що мобілізацію не закінчено, а призупинено. З Нового року до 1 березня планують мобілізувати ще 500 тисяч людей. Також зазначається, що насправді призвали не 300 тис., а 607 527 осіб.