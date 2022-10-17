Навіщо Путін покликав Україну на переговори: політолог дав відповідь

Президент Росії Володимир Путін хоче схилити Україну до переговорів, щоб виграти час і зібрати нову армію.

Про це розповів політичний експерт Петро Олещук на Youtube-каналі ТСН.

"Абсолютно очевидно, що Кремль намагається в такий спосіб виграти час, перегрупуватися. Російська армія, яка вторгалася на територію України в лютому цього року, фактично знищена. Зараз вони набирають за допомогою механізму мобілізації нові й нові Збройні сили, підкріплення, але воно достатньо слабко боєздатне з багатьох точок зору. Тому Путіну потрібен час для того, щоб закріпитися на захоплених територіях, провести мобілізацію, зібрати нову армію, спробувати якось змінити санкційний режим, щоб одержати доступ до технологій, і в такий спосіб спробувати через деякий час завдати нового удару", - розповів політолог.

За його словами, "поки при владі в Росії Путін, він від ідеї завоювання України не відмовиться".

"Він може піти на якусь паузу, яка йому зараз потрібна, але не відмовиться від цієї ідеї. Цим і пояснюється рішення РНБО, затверджене указом президента Зеленського, де чітко вказано про неможливість переговорів на даному етапі. Як казав Зеленський, переговори з Росією можливі після того, як там зміниться режим, і президентом вже не буде Путін", - зазначив Олещук.

Путін кличе Україну на переговори

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня під час проголошення спроби анексії територій України закликав Київ негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Цього ж дня український президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Путін.

Через тиждень спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала український парламент сісти за стіл переговорів. Матвієнко заявила, що під час цих так званих "мирних" переговорів Росія не обговорюватиме анексованих територій України, бо це "вже їхня земля", та висунула Україні ультиматум, що закінчення війни має бути на умовах держави-агресорки.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на "мирні" ініціативи Матвієнко сказавши, що потрібно думати не про "мирні" угоди, а про покарання.

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