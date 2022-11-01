Навіщо Путін випустив за кордон мільйон втікачів від мобілізації: пояснення прем'єра Ічкерії

За словами Закаєва, Путін рухається до ізоляції країни північнокорейським шляхом.

Російський диктатор Володимир Путін спеціально дозволив близько 1 млн втікачів від мобілізації покинути РФ, щоб позбутися "протестного електорату".

Таку думку висловив прем'єр-міністр Ічкерії Ахмед Закаєв в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, Путін рухається до ізоляції країни північнокорейським шляхом.

"Все, що пов'язувало його з Європою, а це енергоресурси перш за все, вже заблоковано. І чим далі, тим ще більше буде заблоковано. З Росії з початку оголошення мобілізації, виїхало близько 1 млн людей. Мені здається, це було зроблено спеціально, щоб позбутися потенційно протестного електорату", — каже Закаєв.

Прем'єр Ічкерії також зазначив, що скандальний глава Чечні Кадиров відправляє потенційних супротивників свого режиму воювати до України силоміць, через шантаж.

Нагадаємо, що Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією.

Ічкерія визнана лише однією державою-членом ООН — Україною. Ічкерія утворилася після розвалу СРСР на частині території Чечено-Інгушської АРСРО і була окупована російською владою 2000 року.

Під час Другої чеченської війни (1999-2009) Ахмат Кадиров і його син Рамзан зрадили свій народ і перейшли на бік Москви. Зараз на території Чечні панує диктаторський режим Рамзана Кадирова, який повністю підпорядковується Кремлю.

Втеча росіян від мобілізації

21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив початок мобілізації в Росії. Після цього російські чоловіки почали масова тікати до сусідніх країн.

Секретар РНБО Олексій Данілов вказав на те, що з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати.

Посол України Макеєв закликав Німеччину не пускати росіян, бо вони загрожують українським біженцям

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