Навіщо Путіну двійники, скільки їх є і як готують: пояснення генерала СБУ

Ягун вважає, що у Путіна є лише один двійник, якого використовують на якихось публічних заходах.

У Сталіна та Гітлера були двійники. У спадок ця "традиція" перейшла і російському диктатору Володимиру Путіну. Але підготувати двійників дуже важко.

Навіщо Путіну двійники, розповів генерал-майор СБУ в запасі, ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун в ефірі "Freeдом".

"Останнє серйозне розслідування було по двійниках Гітлера і Сталіна. Радянська і західна розвідки дійсно полювали на Гітлера і помітили, що на тих чи інших заходах, особливо в останні роки свого життя, він мав різний вигляд. Про Сталіна теж говорила – аж до того, що знали прізвище двійника. У спадок це все перейшло Путіну", – каже Ягун.

За його словами, сучасні комп'ютерні технології дають можливість детально вивчити фото чи відео людини, тому до Путіна дійсно є питання щодо двійників.

"Правда десь посередині. Тому що людину, яка на тебе схожа, можна підготувати одну – не більше. Якщо ми говоримо про велику кількість двійників, це викликає сумніви. Тому що інформація про безпеку, конфіденційність цих людей уже б десь витекла. Це ж виходить, якщо два двійники - то треба два бункери, чи що? Треба забезпечити, щоб вони не перетиналися. Скоріш за все, є один двійник, якого використовують на якихось публічних заходах", – зазначає генерал Ягун.

Він сумнівається, що Путін відправляє свого двійника на якісь закордонні зустрічі чи візити, тому що це небезпечно. Зокрема, двійник не підписує документи.

Що відомо про двійників Путіна

Очільник української військової розвідки, генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. Керівник ГУР повідомив, що у диктатора є щонайменше троє двійників.

У Мережі навіть поширюють так звану таблицю двійників російського президента. У ній зібрані всі "версії" Путіна, серед яких: "балакун", "удмурт", "дипломат", "банкетний". Ймовірні двійники можуть змінюватися залежно від того, на якій події треба з'явитися диктаторові.

22 липня керівник Буданов натякнув, що до Ірану замість Путіна літав його двійник.

Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, який давно спостерігає за кремлівським диктатором, взагалі вважає, що справжній Путін зник з екранів під час свого другого президентського терміну – це 2004-2008 роки. На його думку, існують троє "Путіних", а раніше їх було взагалі 6.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін натомість припустив, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху. Але він переконаний, що диктатор не випускає двійників "на публіку".

Ексголова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж пояснив, коли замість Путіна з'являється двійник. За його словами, диктатор боїться замахів, а тому на масових заходах, де багато людей, замість Путіна виступають його двійники.