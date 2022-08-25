Навіщо Путіну збільшена армія та чи вистачить їй зброї - військовий експерт

Як вплинуть 137 тисяч мобілізованих на ситуацію на фронті.

Поповнення російської армії для війни в Україні, згідно з указом очільника Кремля, має статися під Новий рік.

Воєнний експерт, співголова ГО "Права справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував інформацію щодо збільшення армії РФ в ефірі ТСН.

"Згідно з даними американської розвідки, втрати російської окупаційної армії становлять до 80 тисяч. Це загиблі, поранені й дезертири. Також нагадаю, що за даними британської розвідки, станом на липень втрати російської армії, а саме сухопутні компоненти, були на рівні 30%. Тобто приблизно 50 тис", - зазначив експерт.

Він додав, що лише за серпень втрати армії РФ, за даними західних розвідок, збільшилися на 30 тис.

"Cаме з такими втратами пов'язане прийняття такого указу. Те, що наразі відбувається на території РФ, це формування так званих добровольчих загонів. Це найманці. Йдеться про загальну кількість 35-40 тис. Йдеться про громадян РФ, які мають досвід у бойових діях або зголосилися за грошову винагороду взяти участь у війні на території України", - сказав Снєгирьов.

Він зазначив, що для цих добровольців фактично немає техніки.

"Давайте подивимося на останні події. Російський генштаб оголосив про розконсервацію ще радянських винищувачів МІГ-29. Те саме стосується і танків Т-62, Т-64", - додав експерт.

ЗСУ наразі знищили близько 1700 російських танків новітніх розробок. Тому росіяни пристали на розконсервацію старих зразків.

"Це саме стосується і крилатих ракет 1980-х років розробки", - зазначив експерт.

РФ відчуває брак як живої сили, так і новітніх зразків техніки. Боєздатність старої техніки - на рівні 30%.

Нагадаємо, у Запоріжжі 25 серпня провели нараду з питань підготовки евакуації населення в разі надзвичайних ситуацій на Запорізькій АЕС.

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