Навіщо РФ атакує припортову інфраструктуру України: ISW назвав справжню мету

Ворог прагне підірвати впевненість Заходу у здатності України підтримувати та захищати зерновий коридор.

Російська армія завдає ударів по припортовій інфраструктурі України, щоби підірвати підтримку з боку Заходу та перешкодити здатності держави економічно вижити під час війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжують регулярні атаки на українські порти, вбиваючи людей та знищуючи цивільні кораблі. Ультранаціоналістичні блогери з РФ реагують на удари риторикою, що підтримує наративи Кремля, спрямовані на підрив довіри до зернового коридору, а також намагаються виправдати ці атаки.

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Зазначається, що росіяни прямо закликали до подальших ударів по українській зерновій інфраструктурі, цивільних суднах у портах та інших цілях, які б іще бсильніше погіршили економічний потенціал України.

"ISW нещодавно оцінив, що російські удари по цивільних суднах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на те, щоб підірвати впевненість Заходу у здатності України підтримувати та захищати коридор, вплинути на поточні дискусії Заходу щодо довгострокової підтримки України та перешкодити здатності України економічно вижити під час війни", – йдеться у звіті аналітиків.

Нагадаємо, 14 жовтня окупанти атакували припортову інфраструктуру в Одесі, пошкодивши цивільні судна NS Moon, OPTIMA, складу з зерном. Внаслідок удару загинула людина, ще восьмеро – були поранені.

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