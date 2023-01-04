Навіщо РФ береже "Кинджали" і чому не обстрілює ними Україну зараз: пояснення ГУР

В одного з МіГ-31 у Білорусі нещодавно спалахнув двигун.

Російські окупаційні війська зараз не обстрілюють Україну гіперзвуковими ракетами "Кинджал" зокрема, через невелику кількість таких снарядів та проблеми з літаками-носіями - МіГ-31.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"По-перше, це новий вид озброєння. Є у них проблема з літаками-носіями - МіГ-31. Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі - в одного з них спалахнув двигун. Крім того, "Кинджалів" у них не так вже й багато", - пояснив Скібіцький.

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За його словами, зараз окупанти використовують "Кинджали" для демонстрації. Якщо війська РФ вичерпають запас, то їм "не буде чим лякати світ".

"Кинджали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що у них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу у можливості застосування цієї зброї не лише проти нас, а й проти інших європейських країн”, – додав представник ГУР.

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Він додав, що у РФ проблеми із поповненням ракетних запасів.

"Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", – підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, Вадим Скібіцький раніше пояснював, що російська армія має дефіцит, насамперед, балістичних ракет "Іскандер", а також крилатих ракет Х-101, Х-555 та "Калібрів". На озброєнні в окупантів залишилося крилатих ракет на 2-3 потужних масованих ударів по Україні.

Своєю чергою, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що росіяни можуть запускати ракети по Україні незважаючи на негоду. Туманна і хмарна погода впливає хіба за стеженням за наслідками ударів.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що Росія технологічно не може наразі виробляти ракети "Кинджал". За його даними, на початок війни цих ракет у РФ було 47 штук.

"Можна лякати світ тим, що в тебе є "Кинджал". Але коли починаєш їх реально використовувати – що далі?", - каже Буданов.

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