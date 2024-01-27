Навіщо РФ вербує до своєї армії "екзотичних" найманців із бідних країн: пояснення експерта

На перший погляд, в РФ мобілізаційний ресурс – величезний, тому путінському режимові мало б вистачатити "гарматного м'яса". Та дедалі частіше на фронті у лавах окупаційної армії помічають іноземних найманців з бідних країн.

На фронті дедалі частіше помічають, що за російських окупантів воюють вихідці з бідних країн Азії та Африки. Зокрема, недавно на окупованих територіях України помітили найманців з Малайзії, а до полону ЗСУ потрапляли непальці і сомалієць.

Навіщо РФ здалися такі "екзотичні" найманці, пояснив ексспівробітник СБУ, військовй експерт Іван Ступак, передає "24 канал".

Він порівняв мобілізацію в Росії з кораблем, що тоне.

"У Росії умовне судно має пробоїну, в його трюмі вже вода, але команда може викачувати за годину стільки води, скільки туди надходить. Так цей корабель і тримається на плаву. Зараз із російською мобілізацією схожа історія. Її не вистачає, але люди йдуть, їх заманюють грошима, ще якимись додатковими перевагами", – розмірковує експерт.

За словами Ступака, на фронті щоденно гине велика кількість російських окупантів, тому постійно треба докидати живу силу. Для цього Кремль і шукає найманців на зовнішніх ринках: у Малайзії, Сербії, Кубі, Непалі, країнах Центральної Азії і Африки.

Експерт пояснив, що перевага найманців для РФ найперше полягає у фінансуванні. За його інформацією, в армії РФ іноземцям платять певну суму на самому початку, а далі їм перевадно не виплачують нічого, зокрема й за поранення.

"Ти ніяк не достукаєшся, правди не дізнаєшся. А якщо людина загинула, то родичам нічого не потрібно виплачувати – це така собі дешева робоча сила на театрі військових дій", – підсумував Іван Ступак.

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Донеччини помітили найманців з Малайзії. А недавно українські журналісти брали інтерв'ю у полоненого сомалійця і двох жителів Непалу, яких завербували окупанти до складу своєї армії. Ще одного непальця ЗСУ взяли у полон під Авдіївкою.

Також у Непалі заявили, що Росія завербувала на війну в Україні понад 200 їхніх громадян, щонайменше 14 з яких загинули.

Інститут вивчення війни повідомив, що росіяни намагаються залучити громадян Куби для участі в збройній агресії проти України. Станом на листопад 2023 року завербовано вже понад 100 громадян.

Непал вимагає в Росії припинити вербування громадян на війну