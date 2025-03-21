Навіщо Росія атакувала газовимірювальну станцію в Суджі: пояснення ЦПД

Атака на станцію в Суджі – один із перших фейків РФ про "зрив перемир’я". Навіщо це Кремлю?
Росіяни самі атакували газовимірювальну станцію в Суджі Курської області, щоб звинуватити Україну у зриві припинення вогню.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
"Атака росіян на ГТС Суджа – це одна з перших інформаційних операцій проти України зі звинуваченням у зриві припинення вогню, якого росія сама не дотримується від першого ж дня", – йдеться у дописі Коваленка.
Він переконаний, що Росія наразі і не збиралася припиняти вогонь. Однак країна-агресорка має завдання – перемогти в західному інформаційному полі та звинуватити у зриві домовленостей Україну.
"Такого буде ще багато, інформаційно маємо виграти", – попередив керівник ЦПД.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що в ніч проти 21 березня росіяни обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" з артилерії. А звинувачення на адресу України є безпідставними.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни САМІ СЕБЕ ОБСТРІЛЯЛИ НА КУРЩИНІ!
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