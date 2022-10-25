Навіщо Росія поширює у світі фейки про "брудну бомбу": пояснення Арестовича

На думку Арестовича, йдеться про цілу систему шантажу, яка має свій ланцюжок розвитку.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував розповсюдження Росією фейків про "брудну бомбу".

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

На думку Арестовича, йдеться про цілу систему шантажу, яка має свій ланцюжок розвитку.

"Спочатку це була Чорнобильська АЕС, потім була Київська дамба, далі – зернова угода, далі – Запорізька АЕС і Новокаховська дамба. Вони можуть створювати умови для застосування ядерної зброї, але я думаю, що це не головна ціль. Їх головна ціль – тиск на Захід. Ці дії направлені, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Ми не сядемо, вони це розуміють, отже їм треба, щоб Захід змусив", – каже радник ОП.

Арестович вважає, що до саміту "Великої двадцятки", який відбудеться 15-16 листопада в Індонезії, росіяни максимально старатимуться довести до піку різні системи впливу на Україну: блекаут, створити загрозу на Київському напрямку, підняти істерику щодо дамби, "брудної бомби" тощо.

"Зрозуміло, що у світі цьому ніхто не вірить. І доказом цього є позиція міністрів оборони Франції, Британії та США як реакція на заяви Шойгу", – підсумував він.

Що таке "брудна бомба"

"Брудна бомба" – це радіологічний розсіювальний пристрій, фактично вибухівка з радіоактивним матеріалом. Під час детонації радіоактивні речовини поширюються вибуховою хвилею.

У разі застосування ядерної зброї, використання “брудної бомби” або вибуху на АЕС головне правило лишається незмінним – почувши сирену, отримавши оповіщення, прямуйте в укриття.

"Брудна бомба" – черговий фейк від РФ

Російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.

Після цього Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони НАТО із фейковими заявами про "брудну бомбу", серед яких - Велика Британія, Франція та Туреччина.

Міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії не повірили Шойгу та закликали РФ до переговорів.

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. В Офісі президента наголосили, що так Росія готується виправдовувати геноцид українців.

Президент Зеленський наголосив, що ядерну зброю може застосувати лише РФ.