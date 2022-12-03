Навіщо Росія робить заяви про переговори з Україною: аналітики пояснили

Риторика Путіна вказує на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною.

Росія отримає вигоду від тимчасової угоди з Україною та західними країнами. Адже таким чином президент РФ Володимир Путін намагається створити паузу в бойових діях, що дозволить йому зміцнити російську армію для майбутніх операцій для досягнення максималістичних цілей в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, за якої західні офіційні особи пропонуватимуть РФ превентивні поступки в надії переконати Росію розпочати переговори, не вимагаючи значних попередніх поступок у відповідь. Кремль також зберіг свою розпливчастість щодо теми переговорів, ймовірно, аби переконати Захід розпочати процес без чіткого визначення того, чи ведуться переговори про припинення вогню, мирний процес чи остаточну мирну угоду", - розповіли в ISW.

Аналітики вважають, що риторика Путіна вказує на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни.

Що відомо про ймовірні переговори України і РФ

Раніше в Білому домі заявили, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України. Так США прокоментували перемовини Саллівана з радниками Путіна.

Проте за інформацією Wall Street Journal, Штати непублічно натякають Києву про необхідність переговорів.

У МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час. Російський опозиціонер Леонід Гозман також вважає, що після перемир'я армія РФ може перегрупуватися і з новими силами повторно атакувати Україну.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, намагання Заходу посадити Україну за стіл переговорів після серії великих військових перемог рівнозначні проханню капітуляції.

Росіяни дедалі частіше запитують про причини війни проти України та не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього – про це свідчать результати соцопитування в регіонах РФ, проведеного на замовлення Кремля.

Зеленський за 2 грудня: і це ще не все - будуть іще кроки

Читайте також: