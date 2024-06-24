Навіщо Росія розміщує військові об’єкти біля цивільних районів у Криму: пояснення аналітиків

Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Міністерство оборони Росії заявило 23 червня, що українські сили запустили п'ять ракет ATACMS, оснащених касетними бойовими частинами, по Севастополю, і що російські сили перехопили чотири ракети.

МО РФ стверджувало, що удар російського перехоплювача ППО призвів до того, що одна ракета відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула.

Згодом російське Міноборони звинуватило США у жертвах серед цивільного населення в Севастополі, оскільки система ATACMS була надана США, незважаючи на визнання того, що російський перехоплювач ППО змусив ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути.

Російський так званий військовий блогер опублікував у ніч проти 23 червня кадри, на яких нібито видно вибухи біля Євпаторії та Вітиного, а також стверджував, що вибухи сталися біля Чорноморського та Міжводного.

Нагадаємо, вчора тимчасово окупований РФ Крим нібито атакували балістичними ракетами ATACMS.

Місцеві передавали, що у Севастополі було "дуже гучно" і "вікна мало не вилетіли". Також повідомлялось, що до селища Учкуєвка приїхали 15 "швидких".

Представник окупаційної влади Михайло Развожаєв заявив, що ворожа ППО попередньо збила над морем п’ять повітряних цілей. Проте уламки впали у прибережній зоні.

Попередньо, є постраждалі в районі Учкуєвки та у Любимівці. В районі Північна сторона внаслідок падіння осколків загорівся житловий будинок. В районі пансіонату "Лазурь" вогонь охопив приблизно 150 квадратних метрів лісу.

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