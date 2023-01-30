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Навіщо Росія вербує ув’язнених українців на війну: експерт пояснив стратегію Кремля

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Навіщо Росія вербує ув’язнених українців на війну: експерт пояснив стратегію Кремля

Фото: Associated Press

Експерт розповів про чергову злочинну стратегію Кремля.

Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. За даними Генштабу, найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини. Адвокат Микола Полозов зазначає, що це одна зі стратегій російської влади, успадкована зі сталінських часів, яка, безумовно, є воєнним злочином.   

Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Практики не змінюються з часів Радянського Союзу. З часів війни сталінського часу. Зараз це все заграло новими фарбами. Але російська влада, путінський режим активно цим користується", – наголосив Микола Полозов.

Адвокат зазначив, що таку стратегію Кремль реалізує, не лише відправляючи на фронт ув’язнених громадян України, але й проводячи примусову "мобілізацію" на окупованих територіях.

"Ми всі бачили, як відбувалася "мобілізація" в окупованій Донецькій області, в Луганській області, де чоловічого населення, за великим рахунком, не залишилося, де професуру університетів, музикантів із філармонії просто кидали на фронт. Зараз схожа ситуація складається в окупованому Криму під час хвилі "мобілізації". Ми це бачили на території окупованої частини Запорізької та Херсонської областей. Так, російська влада дуже цинічно до цього підходить. Звичайно ж, з погляду міжнародного права, це є прямим воєнним злочином", - зазначив експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу України, Росія вербує ув’язнених українців до складу ПВК "Вагнер". 

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що на фронті в Україні із 50 тисяч найманців ПВК "Вагнер" залишилась приблизно лише п'ята частина. Інші "вагнерівці" вбиті, поранені або дезертирували.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
364
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