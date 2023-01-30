Навіщо Росія вербує ув’язнених українців на війну: експерт пояснив стратегію Кремля

Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. За даними Генштабу, найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини. Адвокат Микола Полозов зазначає, що це одна зі стратегій російської влади, успадкована зі сталінських часів, яка, безумовно, є воєнним злочином.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Практики не змінюються з часів Радянського Союзу. З часів війни сталінського часу. Зараз це все заграло новими фарбами. Але російська влада, путінський режим активно цим користується", – наголосив Микола Полозов.

Адвокат зазначив, що таку стратегію Кремль реалізує, не лише відправляючи на фронт ув’язнених громадян України, але й проводячи примусову "мобілізацію" на окупованих територіях.

"Ми всі бачили, як відбувалася "мобілізація" в окупованій Донецькій області, в Луганській області, де чоловічого населення, за великим рахунком, не залишилося, де професуру університетів, музикантів із філармонії просто кидали на фронт. Зараз схожа ситуація складається в окупованому Криму під час хвилі "мобілізації". Ми це бачили на території окупованої частини Запорізької та Херсонської областей. Так, російська влада дуже цинічно до цього підходить. Звичайно ж, з погляду міжнародного права, це є прямим воєнним злочином", - зазначив експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу України, Росія вербує ув’язнених українців до складу ПВК "Вагнер".

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що на фронті в Україні із 50 тисяч найманців ПВК "Вагнер" залишилась приблизно лише п'ята частина. Інші "вагнерівці" вбиті, поранені або дезертирували.

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