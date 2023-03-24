Навіщо Росія знімає зі зберігання радянські танки Т-54 і Т-55: думка експерта

Танки Т-62 не принесли окупантам успіху, і вони переходять на попередню модель.

В армії Росії вичерпуються запаси танків, тому вони змушені знімати зі зберігання радянські Т-54 і Т-55, які випускалися ще в 1940-50-х роках. Більш старих танків, ніж ці, на російських скаладах немає.

Про це розповів директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Це свідчить про те, що вичерпуються запаси, вони не є такими бездонними і безмежними, як були в деяких аналітичних звітах. Вони вичерпуються через те, що багато російських танків в Україні було знищено", - заявив він.

Експерт нагадав, як росіяни у серпні-вересні минулого року знімали зі зберігання радянські Т-62.

"Ми обговорювали, що вони йдуть, і Росія їх розконсервує велику кількість, зможе себе забезпечувати. Нічого такого не сталося, ці танки знищуються. Зараз Росія нічого не досягла з Т-62, переходить на попередню модель. Далі вже нема куди переходити, в них немає запасів старіших танків", - наголосив Мусієнко.

За його словами, по бронетехніці в росіян "серйозні проблеми і прогалини".

"З технікою наші сили борються на відмінно, дуже швидко скорочують і вичерпують запаси російських військ... Деякі західні аналітики писали, що Росії потенціалу бронетехніки вистачить на кілька років - нічого подібного. Т-62 їм вистачило на півроку", - додав експерт.

Нагадаємо, група розслідувачів Conflict Intelligence Team повідомила, що Росія почала відправляти на війну проти України танки Т-54/55.

Аналітики від своїх джерел отримали фото, як Росія перекидає бронетехніку з Далекого Сходу. Також у Мережу потрапило відповідне відео з застарілою радянською технікою.

На початку лютого моніторингова група Oryx повідомила, що за час повномасштабнго вторгнення Росія втратила щонайменше 1000 танків.

Своєю чергою, Генштаб Збройних сил України станом на 24 березня оцінює втрати армії РФ у 3574 танки і 6921 бойову броньовану машину.

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