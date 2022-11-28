Навіщо росіяни лякають наступом на Україну з Білорусі: військовий експерт озвучив мету такого тиску

Чи дійсно готується наступ з півночі вже за безпосередньою участю білоруської армії?

Міноборони України закликає громадян не брати до уваги провокаційні заяви щодо наступу з території Білорусі.

У межах спільного проекту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан пояснив тактику ворога щодо інформаційних "вкидів".

"Це інформаційно-психологічна операція для тиску на громадянське населення, яке мешкає на кордоні з Білоруссю, а також один із варіантів дезінформації для ухвалення неправильних рішень нашим Генштабом щодо посилення військ на півночі та перекидання резервів", - сказав Світан.

За його словами, наразі триває посилення лівого берега українськими військами.

"А для того, щоб наше командування перекидало війська не на лівий берег, а на північ, і роблять заяви про наступи з Білорусі. Наша розвідка працює чітко. Поки розвідка не доповіла, що в районі Білорусі створюється ударне угруповання, жодних проблем ця інформаційно-психологічна операція не дає. Поки розвідка не доповіла про проблему, проблеми немає", - додав Світан.

Водночас стало відомо, що росіяни перекинули до Білорусі щонайменше 15 ЗРК “Тор-М2”.

Напередодні речник Повітряних сил розповів, скільки разів на тиждень Росія може обстрілювати Україну.

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