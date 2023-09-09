Навіщо росіяни прикривають свої літаки шинами: несподіваний висновок експерта

Дедалі частіше супутникові знімки фіксують звичайні автомобільні шини на поверхні літаків стратегічної авіації РФ. Експерт пояснив, навіщо росіяни вдаються до такого "трюку" і чому це може нашкодити їм самим.

Останнім часом у мережі з'явилося багато фотографій російської стратегічної і тактичної авіації, дбайливо встеленої автомобільними шинами.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, навіщо росіяни роблять це.

"Це демонстрація деградації російської авіації в питаннях забезпечення її засобами захисту, від найпростіших засобів ураження. Відсутність концепції постійних і тимчасових укриттів, ще з часів СРСР, призвела до неможливості захистити авіацію від... граду", - каже експерт.

За його слвоами, радянська авіація не мала надійних систем укриття з однієї причини: попри всю пропаганду про третю світову війну і "загрозу підступного Заходу", СРСР завжди був упевнений у своїй безпеці та відсутності загрози ведення бойових дій на його території.

"Аналогічно і росія, вливаючи в горлянку споживачам інформаційного фаст-фуду наративи про "загрозу" від "підступного" НАТО, завжди прекрасно розуміла, що загрози від альянсу їй немає доти, доки вона сама не стрибне на нього. А це був би суїцидальний стрибок", - каже Коваленко.

Крім того, росіяни не розраховували, що війна з Україною може затягнутися довше ніж на 3 дні, тиждень, 2-3 тижні, місяць. Тож тепер окупанти мусять хоч якось захищати свою техніку, по якій періодично стали прилітати "НАТОвські невпізнані літальні об'єкти".

"Примітивне рішення, обумовлене відсутністю технічної та технологічної компоненти з інтелектуальною складовою. Тобто, просто більш високотехнологічного методу протидії загрозам", - каже експерт.

За словами Коваленка, шини за логікою росіян можуть застосовуватися для запобігання атакам з повітря малогабаритними об'єктами, але є нюанс.

Російський бомбардувальник Ту-95 з шинами / Фото: OSINT-проєкт

"Якщо ми говоримо про об'єкт із функцією підриву в повітрі, до зіткнення з ціллю і з розсіюванням осколкових елементів, то частково - так. Частину осколків на себе візьмуть шини, зберігши більшу площу літака неушкодженою. Але це не виключає менші, але все ж пошкодження, які все одно не дозволять до ремонту повноцінно використовувати літак. Так, ремонт займе менше часу, але все ж", - каже експерт.

У разі дрона-камікадзе, який безпосередньо таранить ціль, шини на літаках — це взагалі безглуздий захист, каже оглядач.

"Але куди цікавіший дрон, який скидає вибуховий пристрій, наприклад, гранату. І в цьому разі шини не стільки перешкода, скільки - помічник! Уявімо собі скидання гранати Ф-1 на Ту-22М3 без шин, який буде ефект? Граната скотиться поверхнею літака і детонує на землі. Зі свого боку шини допоможуть зафіксувати гранату на поверхні, всередині себе, і тоді за допомогою найпростішого засобу можна знищити "стратег", - пояснює експерт.

Російський бомбардувальник Ту-95 з шинами / Фото: OSINT-проєкт

Крім того, російські літаки можна також атакувати й запальними сумішами, які без зусиль допоможуть запалити цей "ерзац-захист", тим самим створивши серйозну пожежу з усіма наслідками, що випливають.

"З урахуванням таких обставин, навіть будь-який російський партизан, незадоволений політикою Путіна, може купити дрон, начинити його найпростішою запальною сумішшю і спалити Ту-22М3!" - пише Коваленко.

Водночас шини можуть захистити російські літаки від розвідувальних дронів. Вони спотворюють контури літака, тож таким чином окупанти намагаються не захистити, а замаскувати авіацію.

"І це стосується не тільки спотворення, наприклад, під час оперування вночі. Супутники, що виконують стеження в радіолокаційному діапазоні, так само не розпізнають літак із шинами як цілісний, структурний об'єкт. Це мінімізує ефективність збирання інформації подібними засобами", - пояснює Коваленко.

"Загалом, палиця з двома кінцями. З одного боку, росіяни спробували зменшити помітність своєї авіації для об'єктів із потенційною загрозою, а з іншого боку, вони все ж таки зробили їх більш уразливими", - резюмував експерт.

Нагадаємо, на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області окупанти вигадали новий спосіб, щоб захистити бомбардувальники Ту-95 від атак дронів – їх обкладають покришками для автівок.

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