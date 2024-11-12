Навіщо росіяни вдарили по дамбі Курахівського водосховища: в ISW розкрили плани ворога

Російські війська могли завдати удару по Тернівській дамбі Курахівського водосховища задля значного і тривалого затоплення на захід від нього. Це полегшило б ворогу зусилля з оточення українських сил на північ і південь від Курахового.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі російські окупанти проводять наступальні дії на північ, південний схід, південь і південний захід від Курахового, намагаючись ліквідувати український виступ на відповідному напрямку.

За оцінками аналітиків, ворожі наступальні операції на північний захід і північ від Курахового вздовж лінії Сонцівка – Вознесенка – Новоселидівка мають на меті просування на південний захід і південь, щоб охопити українські війська на північ від Курахівського водосховища.

Російська армія також наступає вздовж лінії Шахтарське – Трудове – Антонівка, щоб оточити позиції Сил оборони України на південь від Курахового.

В ISW вказали, що Курахівське водосховище – значна водна перешкода, що розділяє угруповання українських військ на північ і південь від Курахового.

"Російські війська, можливо, завдали удару по Тернівській дамбі, щоб затопити населені пункти вздовж річки Вовча на захід від водосховища, розширивши водну перешкоду, що розділяє ці українські угруповання", – припускають аналітики.

Вона додали, що загарбники, ймовірно, хотіли затопити річку задля того, аби українські війська не могли використовувати трасу Н-15 (Донецьк – Запоріжжя).

Водночас в ISW зауважили, що наразі незрозумілі потенційні переваги, які російські війська могли б отримати від пошкодження дамби, оскільки масштаби та тривалість повені залишаються невідомими.

Нагадаємо, 11 листопада командир відділення 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що російські війська підірвали Курахівську дамбу, і що підтоплено багато сіл.

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