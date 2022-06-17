"Навіщо тобі хрест? Нема тут Бога": звільнені з полону українські льотчики розповіли про катування в РФ

"Навіщо тобі хрест? Нема тут Бога": звільнені з полону українські льотчики розповіли про катування в РФ

У квітні українській владі вдалось звільнити з російського полону двох українських льотчиків - 29-річного Олексія Чижа та його друга – 33-річного Івана Пепеляшко.

Вони виконували бойове завдання, проте загарбники збили їхній вертоліт. Поранені захисники потрапили до російського полону.

Про це повідомляє CNN.

Олексій Чиж розповідає, що він та Іван Попеляшко були тяжко поранені. Щоб отримати лікування російські окупанти змусили їх прочитати на камеру заяву про те, що вони виступають проти війни в Україні, а в полоні до них добре ставляться. Проте насправді - це брехня. Українських льотчиків відмовлялись лікувати та постійно били. Також Олексія переконували прийняти російське громадянство.

“Вони питали мене: чому ви хочете повернутися в Україну? Подивіться, яка велика і потужна Росія. Тут є багато можливостей”, – каже льотчик з іронією та відзначає, що в лікарняній палаті були брудні простирадла, а розбите вікно було закрито папером.

Після лікування льотчиків відвезли до табору для військовополонених. Там їм давали лише склянку води на день та не дозволяли навіть помити рук. На восьмий день полону Олексію дали упаковку вологих серветок. У наметі було постійно холодно, з інших місць звільнені льотчики чули стогони.

Потім українських захисників перевезли до Курська. Там їх жорстоко побили та не надавали медичної допомоги.

Іван Попеляшко розповідає, що серед охоронців була жінка і він сподівався на її людяність, проте в її очах була лише байдужість до людських страждань. Також росіяни зірвали з шиї захисника хрестик.

“Навіщо тобі хрест? Нема тут Бога”, – казали росіяни.

"Час полонених у в’язниці був насичений постійним потоком російської пропаганди. За словами льотчиків, українські в’язні в сусідній камері змушені були співати гімн росії та старі радянські пісні", - йдеться у розповіді льотчиків.

Українські воїни згадують, щоб вижити вони будували плани та майбутнє та мріяли повернутись додому і багато подорожувати.

CNN звернувся до Міноборони Росії з проханням прокоментувати звинувачення двох пілотів, але не отримав відповіді.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, якби НАТО не відреагувало на російське вторгнення в Україні, то війна та хаос загрожували б усій Європі.

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