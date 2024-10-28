Навіщо Україна б'є по російських спиртзаводах – неочікувана причина

За словами керівника ЦПД, російська військова авіація не може обійтися без спирту. І йдеться не лише про "допінг" для льотчиків.

Удари по спиртзаводах на території РФ важливі тому, що російська авіація не може фінкціонувати без спирту.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Російська військова авіація не зможе без спирту. Від палива, до гальмівних систем, від рідин для технічних потреб, очистки, до антиобліднювачів. І це стосується як літаків, так і гвинтокрилів. Це все – спирт", – пояснив Коваленко.

Він наголосив, що удари по спиртзаводах в РФ – це удари по російській авіації, щоб зменшити її можливості.

Раніше Андрій Коваленко пояснював, що у Росії спиртзаводи виконують військові функції, попри цивільний вигляд.

Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 жовтня українські безпілотники атакували чотири спиртзаводи країни-агресорки. У ніч на понеділок, 28 жовтня, українські військові знову завдали удару по російських спиртзаводах.

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Б'ЮТЬ ПО СВЯТОМУ! Чому БПЛА гатять ПО СПИРТЗАВОДАХ РОСІЇ

"Ох***іти, дивись, як горить": БпЛА атакували спиртзавод у Воронезькій області

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