Навіщо Україні F-16: командувач Повітряних сил детально пояснив, чому "це єдиний вихід"

Зокрема, ці винищувачі необхідні для прикриття тилів, фронту, контролю над морем, контрнаступу.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, чому винищувачі F-16 є такими важливими для України.

Про це він написав у Мережі.

Найкращих захист тилових регіонів

Олещук нагадав, що в середньому українська ППО знищує близько 75% крилатих ракет та ударних дронівворога. Тобто 25% таки долітають до своїх цілей. Літаки F-16 можуть ефективно знищувати повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до українських міст.

Перевага в повітрі – надійне прикриття передової

Командувач Повітряних сил констатував, що російська авіація має перевагу над українською в кількості та в технологічності.

"У Повітряних Силах недостатньо сил та засобів як наземних, так і повітряних, аби ефективно захистити повітряний простір, війська на передовій та мирних жителів у прифронтовій зоні від щоденного терору ворожих ударних літаків і вертольотів.

F-16 дозволять завоювати панування в повітрі, значно ослабивши ворога, рятуючи багато життів щодня", – пояснив Олещук.

Найефективніша протидія керованим авіабомбам

Генерал-лейтенант нагадав, що росіяни дедалі частіше по всьому фронту скидають керовані авіабомби масою 500 кг і готуються масово застосувати КАБи масою 1500 кг. При цьому ворожі літаки завдають ударів дистанційно і не заходять до зони ураження української ППО.

"F-16 мають на озброєнні ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км. Це дозволить відігнати ворожу авіацію подалі від наших кордонів та лінії бойового зіткнення, що мінімізує вірогідність застосування керованих авіабомб та іншого озброєння повітряного базування", – пояснив командувач ПС.

Потужний удар у відповідь

F-16 мають широкий спектр сучасного високоточного озброєння, яке дозволить завдавати високоточних ударів по ворогу під час контрнаступу.

"Необхідно спинити атакувальні дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів та живої сили противника. Ці завдання зможе виконати F-16!" – наголосив Олещук.

Контроль над морем

На озброєнні у винищувачів F-16 є потужні протикорабельні ракети. Вони легко зможуть загнати весь російський флот або до портів, або на морське дно.

"Україні потрібно забезпечити свободу судноплавства та захист "зернових коридорів", – зазначив командувач ПС.

Олещук також повідомив, що наявне в України обладнання та озброєння радянських літаків перетворює всі місії пілотів на смертельно небезпечні. Тож льотчики мріють про F-16.

Генерал-лейтенант розповів, що на сьогодні Україна використовує літаки 40-річної давнини і підтримувати їхню справність стає дедалі важче.

"Власні запаси запчастин виснажуються, і у союзників їх також немає. Багато питань закривається шляхом так званої "канібалізації", але це не може тривати вічно. Не можна чекати, поки вся авіація зупиниться повністю. (…) Для досягнення переваги в повітрі, для перемоги нам потрібні сучасні літаки!" – наголосив командувач Повітряних сил.

Він додав, що навіть застарілих і малоефективних радянських боєприпасів для старих літаків невпинно меншає. В певний момент українська авіація залишиться без засобів ураження.

"Перехід на F-16 чи іншу західну платформу з широким асортиментом сучасного озброєння – єдиний вихід!" – резюмував Олещук.

Нагадаємо, раніше також речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що для вдалого контрнаступу ЗСУ необхідно завоювати перевагу в повітрі, тож Україні дуже потрібні багатоцільові літаки покоління 4+. Такими є винищувачі F-16.

Ігнат також інформував, що Україна наразі має п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29, однак потребує багатоцільових F-16, адже навіть отримані від союзників радянські літаки є застарілими.

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