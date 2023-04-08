Навіщо Україні F-16: командувач Повітряних сил детально пояснив, чому "це єдиний вихід"

Зокрема, ці винищувачі необхідні для прикриття тилів, фронту, контролю над морем, контрнаступу.
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, чому винищувачі F-16 є такими важливими для України.
Про це він написав у Мережі.
Найкращих захист тилових регіонів
Олещук нагадав, що в середньому українська ППО знищує близько 75% крилатих ракет та ударних дронівворога. Тобто 25% таки долітають до своїх цілей. Літаки F-16 можуть ефективно знищувати повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до українських міст.
Перевага в повітрі – надійне прикриття передової
Командувач Повітряних сил констатував, що російська авіація має перевагу над українською в кількості та в технологічності.
"У Повітряних Силах недостатньо сил та засобів як наземних, так і повітряних, аби ефективно захистити повітряний простір, війська на передовій та мирних жителів у прифронтовій зоні від щоденного терору ворожих ударних літаків і вертольотів.
F-16 дозволять завоювати панування в повітрі, значно ослабивши ворога, рятуючи багато життів щодня", – пояснив Олещук.
Найефективніша протидія керованим авіабомбам
Генерал-лейтенант нагадав, що росіяни дедалі частіше по всьому фронту скидають керовані авіабомби масою 500 кг і готуються масово застосувати КАБи масою 1500 кг. При цьому ворожі літаки завдають ударів дистанційно і не заходять до зони ураження української ППО.
"F-16 мають на озброєнні ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км. Це дозволить відігнати ворожу авіацію подалі від наших кордонів та лінії бойового зіткнення, що мінімізує вірогідність застосування керованих авіабомб та іншого озброєння повітряного базування", – пояснив командувач ПС.
Потужний удар у відповідь
F-16 мають широкий спектр сучасного високоточного озброєння, яке дозволить завдавати високоточних ударів по ворогу під час контрнаступу.
"Необхідно спинити атакувальні дії ворога, завоювати перевагу в повітрі, знищити шляхи постачання техніки, боєприпасів та живої сили противника. Ці завдання зможе виконати F-16!" – наголосив Олещук.
Контроль над морем
На озброєнні у винищувачів F-16 є потужні протикорабельні ракети. Вони легко зможуть загнати весь російський флот або до портів, або на морське дно.
"Україні потрібно забезпечити свободу судноплавства та захист "зернових коридорів", – зазначив командувач ПС.
Олещук також повідомив, що наявне в України обладнання та озброєння радянських літаків перетворює всі місії пілотів на смертельно небезпечні. Тож льотчики мріють про F-16.
Генерал-лейтенант розповів, що на сьогодні Україна використовує літаки 40-річної давнини і підтримувати їхню справність стає дедалі важче.
"Власні запаси запчастин виснажуються, і у союзників їх також немає. Багато питань закривається шляхом так званої "канібалізації", але це не може тривати вічно. Не можна чекати, поки вся авіація зупиниться повністю. (…) Для досягнення переваги в повітрі, для перемоги нам потрібні сучасні літаки!" – наголосив командувач Повітряних сил.
Він додав, що навіть застарілих і малоефективних радянських боєприпасів для старих літаків невпинно меншає. В певний момент українська авіація залишиться без засобів ураження.
"Перехід на F-16 чи іншу західну платформу з широким асортиментом сучасного озброєння – єдиний вихід!" – резюмував Олещук.
Нагадаємо, раніше також речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що для вдалого контрнаступу ЗСУ необхідно завоювати перевагу в повітрі, тож Україні дуже потрібні багатоцільові літаки покоління 4+. Такими є винищувачі F-16.
Ігнат також інформував, що Україна наразі має п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29, однак потребує багатоцільових F-16, адже навіть отримані від союзників радянські літаки є застарілими.
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