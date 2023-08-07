Навіщо в РФ будуть створювати федеральні воєнізовані формування і як це вплине на росіян — думка експерта

Війна стосується кожного росіянина і настав час їм це усвідомити.

Нещодавно в Росії вирішили створити федеральні воєнізовані формування, які мають складатися з місцевого населення і фінансуватися переважно з місцевого бюджету. Однак для нас ця новина не погана, бо вона не підійме настрій росіянам і вони почнуть боятися ще більше.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, створнення федеральних воєнізованих формувань не є чимось новим: “Це вже було, коли російський легіон заходив на територію Бєлгородщини. Вони там теж створили територіальну оборону, доповіли з території цієї губернії на гору царю, що вони зробили, навчились тримати оборону, але зброю їм не дали”.

Тому, зазначив військовий оглядач, вони створюють воєнізовані загони: “Але я не впевнений, що їм дадуть зброю, бо російське керівництво дуже сильно сумнівається, куди саме ця зброя буде спрямована”.

Олексій Гетьман зауважив, що для України розпорядження про створення федеральних воєнізованих формувань не є поганою новиною: “Коли на території РФ почнуть створюватися такі територіальні загони оборони, то це, я думаю, не підійме настрій росіянам і вони почнуть боятися ще більше”.

“Хай до них потрохи почне доходити, що війна стосується кожного росіянина і що рано чи пізно вона прийде в кожну домівку. Ми туди дістанемо”, — резюмував експерт.

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Нагадаємо, в неділю 4 червня, російські добровольці заявили про те, що вони зайшли до передмістя Шебекіно у Бєлгородській області РФ. На підтвердження легіон "Свобода Росії" показав нові відео боїв з армією РФ на території Бєлгородської області поблизу Шебекіно.

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