Навіщо виходити з громадського транспорту під час тривоги: Кличко пояснив

Під час тривог наземний транспорт Києва зупиняється, люди мають виходити і йти до укриттів.

Скупчення людей у громадському транспорті в разі ракетного удару РФ несе загрозу для їхнього життя.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтервʼю "Бабелю".

За його словами, у разі повітряної тривоги скупчення людей — це небезпека. Потрібно виходити з центрів і йти до укриття. Якщо немає укриття, потрібно миттєво сховатися, це мають бути або бетонні конструкції, або улоговина.

"Люди повинні вийти з транспорту і розосередитися. По-друге, критики дуже багато: "Навіщо ми виходимо з транспорту?". Тому що це правила, написані кровʼю. У Миколаєві влучили в зупинку, загинули багато людей, багато поранених. Ці правила для того, щоб уникнути трагедії", - пояснив Кличко.

Крім того, він додав, що таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва за рекомендацією військових, фахівців Служби з надзвичайних ситуацій.

"Ідеальна історія, якщо Київ будуватиме бомбосховище біля кожної транспортної зупинки, але давайте будемо відвертими, цього неможливо зробити. Ми живемо в особливих умовах, і багато речей миттєво зробити не можемо... Усі гроші йдуть зараз на оборону, на війну. І ми це розуміємо. Ми спеціальними рішеннями Кабінету міністрів отримуємо гроші на відбудову тих будівель, які пошкоджені в результаті обстрілів, щоб люди повернулися до початку опалювального сезону. Більше грошей немає", - зазначив мер.

Кличко уточнив, що у разі повітряної тривога слід вийти з громадського транспорту добігти до бомбосховища або укриття і перечекати там повітряну тривогу.

Нагадаємо, Кличко попередив про "важку" зиму в Києві.

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