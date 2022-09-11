Навіщо військовополоненим зав'язують очі скотчем - Олег Жданов пояснив процедуру затримання

Замотані очі та зв'язані руки - це звичайна практика поведінки з військовополоненими.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Далі полонених садять у транспорт та везуть до місця утримання. Людину треба психологічно зламати для того, щоб вона не чинила опір. Замотувати очі скотчем полоненим - найпростіший і найгуманніший метод. Руки зв'язуються за спиною, щоб полонений не міг надавати активних дій. Людина, коли нічого не бачить, більш схильна до контакту та спілкування - вона все розповідає. Росіяни, на відміну від нас (ми дотримуємося Конвенції), ще й роздягають. Роздягання полоненого вважається одним із видів тортур", - сказав Жданов.

За його інформацією, ЗСУ, на відмуну від окупантів, полоненим надають медичну допомогу одразу, а потім доправляють до місця призначення, а там розмотують очі та руки.

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