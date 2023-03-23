Навіщо ворог наступає на Авдіївку, відводячи сили від Бахмута: пояснив експерт

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут. За даними британської розвідки, які були опубліковані в середу зранку, наступ ворога там сповільнюється, тому що Росії довелося перекинути кілька своїх підрозділів на інші напрямки.

Водночас ми бачимо те, що відбувається в Авдіївці. Наприклад, дехто каже, що росіяни хочуть перетворити Авдіївку на другий Бахмут.

В інтерв’ю ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів, яка ситуація на цьому напрямку і чи можна говорити, що у них все стає погано.

“Насправді погано в них стало вже давно. 24 лютого росіяни розпочали цю авантюру, яка негайно перетворилася на катастрофу, спочатку військову, а зараз геополітичну. Те, що ми бачимо саме на полі бою, ці істеричні атаки росіян, пояснюється тим, що їм дійсно потрібні хоча б якісь успіхи. Так, вони хотіли продемонструвати те, що вони захопили весь Донбас, тобто Донецьку і Луганську область, потім спробувати зафіксувати ці збитки і оголосити, що завдання “спеціальної воєнної операції” виконані і вони готові до переговорів”, - розповів Михайло Самусь.

За його словами, динаміка за півроку каже про те, що росіяни дуже повільно просуваються.

“Я думаю, що ці намагання перенесення акцентів, в тому числі з Бахмуту на Авдіївку, вже йде через те, що вони розуміють — досягти, наприклад, до 1 квітня результату у вигляді повної окупації Донецької області вже точно не вийде. Якщо продовжувати довбитися об Бахмут, то теж нічого не вийде. Можливо, у них зараз ідея полягає в тому, щоб оточити Авдіївку і представити це як успіх і почати з цих позицій розмовляти через Китай з Заходом та Україною, що, можливо, можна “заморозити” цей конфлікт, бо Росію влаштує, якщо один з напрямків, наприклад, Мар’янка-Авдіївка, відтягнути українські війська від Донецька, власне від лінії розмежування, щоб українська артилерія, як вони кажуть, не могла доставати до Донецька”, - наголосив Самусь.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку.

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