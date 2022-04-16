"Навіщо я буду зустрічатися?" – Зеленський розповів, як Росія намагається посилити позицію на переговорах

"Навіщо я буду зустрічатися?" – Зеленський розповів, як Росія намагається посилити позицію на переговорах

Про дипломатію можна буде думати тоді, коли завершиться війна, сказав голова держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається захопити якомога більше територій держави, зокрема да Донбасі, щоб посилити свою позицію на переговорах.

Про це голова держави сказав на зустрічі з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

"Вони хочуть забрати якусь нашу територію, окупувати побільше, щоб мати тиск. Тоді це не про дипломатію. Навіщо ви тоді зустрічаєтеся? Навіщо я буду зустрічатися, якщо їхнє бажання – захопити всю державу?" – сказав Зеленський.

Він додав, що про дипломатію можна буде думати тоді, коли завершиться війна.

"Нам треба знайти модель, яка, може, навіть сьогодні не дасть відповідь на те, що з цим (Донбасом – ред.) робити сьогодні, але точно протверезить всіх, принаймні їм: коли закінчаться бойові дії і війна, тоді можна буде думати про дипломатію", – сказав голова держави.

Зеленський також заявив, що розмовам про будь-який нейтральний статус держави в будь-якому разі має передувати відведення російських військ і техніки, а не навпаки.

Нагадаємо, президент також заявив, що за підсумками переговорів з Росією щодо війни можуть бути підписані два документи, один з яких – гарантії безпеки для України, а інший – безпосередня угода з РФ.

Читайте також: