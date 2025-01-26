Навіщо ЗСУ зберігають "буферну зону" в Курській області: Зеленський пояснив

Минуло майже пів року з початку проведення військової операції Збройних сил України на території Курської області.

Україна продовжує зберігати "буферну зону" на території Курської області Росії, щоб забезпечити захист Сум і Харкова від можливих наступів російських військ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Сьогодні було багато військових доповідей із командувачами, була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті, ключові наші напрямки – Донеччина, також – щодо районів проведення Курської операції", – розповідає Зеленський.

Він наголосив, що минуло майже пів року з початку проведення військової операції Збройних сил України на території Курської області.

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"Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків”, – пояснив президент України.

Він також висловив вдячність військовим, які проявили себе на різних напрямках. Президент подякував воїнам 95-ї окремої бригади за дії на Курщині, воїнам 25-ї окремої повітрянодесантної та 68-ї єгерської бригад за успіхи на Покровському напрямку, а також 24-ту та 100-ту окремі механізовані бригади за героїзм у боях за Часів Яр і Торецьк.

Крім того, Зеленський розповів, чи зупинена військова допомога Україні від США.