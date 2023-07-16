Навіщо ЗСУ змінили тактику контрнаступу: пояснення аналітиків

Українські війська змінили тактику ведення контрнаступу, що дало їм змогу скоротити втрати у військовій техніці, але й уповільнити деокупацію територій.

Про це йдеться у звіті ISW.

Вектор контрнаступу змінився і було вирішено зосередитися на виснаженні російських військ за допомогою артилерії та ракет дальньої дії замість великомасштабних ударів. Неназвані американські та європейські експерти у статті NYT підтвердили висновки експертів ISW.

Аналітики підрахували, що російські війська знищили до 20 відсотків західного озброєння України за перші два тижні контрнаступу. У наступні тижні рівень втрат знизився до 10 відсотків через зміну стратегії ЗСУ.

"ЗСУ, напевно, зосереджені на планомірному та повільному тиску на супротивника. Це дозволяє зберігати кадровий потенціал за рахунок повільніших темпів просування, при поступовому виснаженні російської живої сили та техніки. Україна, ймовірно, продовжить коригувати свою стратегію та дії протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу на полі бою", - зазначили аналітики.

Раніше стало відомо, що під час контрнаступу українські військові впевнено просуваються для звільнення наших територій та мають успіхи на східному та південному напрямках. На сході тривають як наступальні, так і оборонні дії.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про "повільний контрнаступ", адже йдеться не лише про звільнення захоплених ворогом населених пунктів.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої. Сили оборони ведуть наступ широким фронтом.