"Навішали наші хлопці": Арестович розповів, як ЗСУ відбили атаку під Слов'янськом і знищили танкову роту

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, як українські військові відбили ворожу спробу наступу на Слов'янськ. Російські окупанти втратили танкову роту і понад 200 членів особового складу.

Спроба штурмувати провалилася в нуль, наголосив Арестович.

Про це радник очільника ОП сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"Навішали в Богородичному вчора наші хлопці дуже сильно при спробі наступати. Це напрямок з Ізюму на Слов'янськ. Танків завалили штук 12 – танкову роту. Загалом за вчора доповідають – аж 35 танків. Не знаю, вірити чи ні, але наші не брешуть. Це трохи більше танкового батальйону", – пояснив Арестович.

"Але відбили атаку. Там понад 200 двохсотих. Спроба штурмувати провалилася в нуль. Вони спробували рухнутися і подивитися на потенціал цього руху. Ну, потенціал їм показали. Органи руху "вилікували", органи зору. Пообривати їм би ці органи руху, але це якраз той самий випадок – пообривали, так", – додав радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ 8 липня повідомили, що наступальні дії окупантів у районі Богородичного захлинулися в результаті вогневого ураження. Загарбники зазнали втрат і відійшли.

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