Навіщо Путіну "Великоднє перемир'я": Портников про справжні підступні цілі РФ

Портников пояснив, що задумав Путін / © ТСН.ua

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Російський диктатор Путін оголосив про так зване «Великоднє перемир’я», бо прагне утримати американського президента Трампа за столом переговорів.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников, передає «Еспресо».

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Він наголосив, що оголошення про перемир’я адресоване не Україні, а Сполученим Штатам.

«Давайте розберемося, чого прагне Путін у своїх стосунках зі Сполученими Штатами. Адже очевидно, що це не для України, а для США. Хочу нагадати, що є концепція Дональда Трампа, пов’язана із тим, що він хоче оголосити перемир’я, припинення вогню на російсько-українському фронті, а потім почати процес переговорів про тривалий мир. Це його підхід», — зазначив журналіст.

За його словами, підхід Путіна полягає у продовженні воєнних дій, терору українських міст і селищ одночасно з переговорами з американцями. Це повинно демонструвати, що немає ніякої міжнародної ізоляції Росії, попри її воєнні злочини.

Ключову роль у цій ситуації відіграють заяви Трампа про необхідність перемир’я для запуску переговорів, вважає Портников.

«Ця ситуація базується на заявах Дональда Трампа, який зазначив, що без перемир’я не буде переговорного процесу. Про це також говорив Марко Рубіо після зустрічі в Парижі, сам Трамп. І тепер в Путіна така ситуація: він буде продовжувати воєнні дії, українці, можливо, навіть не отримуватимуть допомогу від Америки, але переговорного процесу не буде», — вважає журналіст.

На думку Портникова, Кремль зацікавлений в збереженні комунікації з Вашингтоном. Путіну потрібно, щоб Штати залишалися за столом переговорів.

«Йому потрібен процес комунікації зі Штатами, щоб утримати їх у діалозі. Йому потрібна не просто війна. Він розуміє, що якщо Трамп піде з переговорів, ситуація повернеться до тієї, яка була до його приходу: війна продовжується, Україні допомагають європейці, купують американську зброю, самі дають зброю, Америка та Європа з ним не розмовляють. А так — він продовжує переговори, Віткофф літає до Москви, до Санкт-Петербурга, де йому розповідають про певні завдання», — підсумував Портников.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи виконується на фронті оголошене диктатором Путіним так зване «великоднє перемир’я».