Навіщо РФ активізувала атаки на півночі України: в ISW пояснили задум окупантів

Ситуація на фронті складна / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські війська продовжують використовувати обмежені прикордонні атаки на півночі України для створення ілюзії масштабного наступу і тиску на Захід.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міноборони РФ заявило про нібито захоплення села Сидорівка на кордоні Сумської області. Російські військові блогери представили це як частину плану створення «буферної зони» і приписали операцію підрозділам 80-ї арктичної мотострілецької бригади. Однак ISW підкреслює, що не має в своєму розпорядженні візуальних доказів, що підтверджують контроль РФ над населеним пунктом. Сидорівка розташована поряд із Комарівкою — ділянкою фронту, яка тривалий час залишалася неактивною і де російські війська розпочали рейди ще у грудні 2025 року.

ISW зазначає, що від кінця грудня Кремль цілеспрямовано використовує прикордонні атаки у Сумській та Харківській областях як інструмент інформаційного тиску на тлі переговорів щодо завершення війни.

Незважаючи на заяви про «захоплення» кількох прикордонних сіл, аналітики не бачать ознак підготовки масштабного наступу чи руху до оперативно значимих цілей.

Крім того, російська армія не здійснює інтенсивної повітряної кампанії для порушення української логістики, що зазвичай передує великим наступальним операціям.

«Москва прагне представити локальні рейди як початок нового фронту, щоб посилити наратив про неминучість перемоги РФ та схилити Україну та її союзників до поступок», — додали експерти.

Раніше повідомлялося, що Росія, ймовірно, вже готується до масштабного літнього наступу 2026 року, плануючи задіяти стратегічні резерви на півдні або сході України.

Крім того, навесні 2026 року епіцентр бойових дій знову може зміститися до ключових вузлів оборони на сході та півдні України. Російські окупанти продовжують марити повним захопленням Донбасу і ставлять ультиматуми щодо добровільного виходу ЗСУ з території Донеччини.