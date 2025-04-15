Навіщо РФ вдарила ракетами по Сумах: ексочільник розвідки назвав дві причини

Микола Маломуж — про наміри Путіна / © Сайт президента України

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Армія Росії вдарила по Сумах з двох причин. І передусім, щоби придушити дух українців.

Про це ексочільник Служби зовнішньої розвідки України (від 2005-го до 2010 року) Микола Маломуж розповів у коментарі «Телеграфу».

За його словами, у очільника Кремля Володимира Путіна щодо повномасштабної війни в Україні є дві мети. Одна з яких — терор мирного населення. І це пояснює ракетні удари по цивільних, зокрема й атаку по Сумах 13 квітня, у Вербну неділю.

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«Це найголовніше, чого він не досяг. Як ми й казали — український народ не перемогти, ще в перший же день війни. Це буде кінець режиму, але через важку війну та масові жертви. Він справді бачить, що українці тримаються і на фронті, і відповідно у тилу. І тому, щоби придушити наш дух, потрібно створити терор, масові жертви», — пояснив Маломуж.

Він наголосив, що мета цього — зажахати людей, змусити їх вимагати від влади погодитися на будь-які умови, що висуне Путін: окупація територій, демілітаризація, повна втрата суверенітету України тощо.

«Це він (Путін — ред.) сьогодні показує на практиці й особливо в період, коли йдуть переговорні процеси. Він хоче показати, що він домінує, що він диктує», — сказав ексочільник розвідки.

Він додав, що Путін таким чином хоче показати США, ніби дві сторони винні у продовженні війни.

«Хоча є чіткий терорист», — сказав Маломуж.

Тому, як зазначив експерт, перша складова — це придушення духу українців, та для цього — жертви серед населення, щоб занурити людей у жах.

Друга складова, каже Маломуж — Путін хоче показати американському президентові Дональду Трампу, що він продовжуватиме цю роботу, доки США та особисто Трамп не натисне на Україну виконати саме ту програму, яку він ставить у сенсі «мирного регулювання».

«Фактично, як ми говоримо, він висловлює як ультиматум нам, так само він ставиться до Трампа, погрожуючи подальшими терористичними актами та жертвами. А Трамп на це, бачите, реагує дуже обережно», — вважає експерт.

Маломуж нагадав заяви Дональда Трампа про ракетний удар по Сумах 13 квітня, де загинули десятки людей. Тоді президент США заговорив про те, що удар нібито був «помилковим».

«Хоча помилка — запустити балістичні ракети — це явний терор. Якщо запускати по Білому дому або по «близнюках» конкретно — це була б помилка терористів чи ні? Це конкретно чітка позиція», — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, Росія поспішатиме вирішити питання з війною в Україні через проблеми з власною економікою, вважає військовий експерт Роман Світан.

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