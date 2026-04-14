Навіщо Росія б’є по Печенізькій дамбі: експерт розкрив підступний план ворога

Печенізьке водосховище / © wikipedia.org

Російські війська атакують дамбу Печенізького водосховища, намагаючись ускладнити логістичне забезпечення Сил оборони України.

Про це в ефірі Суспільного заявив військовий експерт, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, ворог свідомо б’є по критичній інфраструктурі, щоб зменшити можливості українських військових у постачанні ресурсів.

«Ворог намагається максимально зруйнувати нашу логістику, адже розуміє: ресурси є визначальним фактором, який впливає на ситуацію на полі бою», — зазначив Селезньов.

Він пояснив, що наявність достатніх ресурсів у потрібний момент може визначати результат бойових дій.

«Якщо у визначеному місці і в потрібний час ми маємо достатню кількість ресурсів — ми переможемо. Якщо ж ресурсів бракує, ситуація може розвиватися для нас у негативному ключі», — сказав експерт.

Селезньов додав, що удари по дамбі спрямовані на уповільнення логістики, адже в цій частині Харківської області існує обмежена кількість маршрутів і комунікацій для забезпечення українських підрозділів.

На його думку, такі дії російських військ відповідають загальній логіці ведення війни.

Нагадаємо, російські війська вже раніше атакували греблю Печенізького водосховища на Харківщині — удар було зафіксовано 7 грудня. Повідомлялося, що ці атаки мають цілеспрямований характер і пов’язані зі спробами окупантів вплинути на логістику та інфраструктуру в регіоні.