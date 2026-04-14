Навіщо Росія б’є по Печенізькій дамбі: експерт розкрив підступний план ворога
Російські удари по дамбі Печенізького водосховища спрямовані на ускладнення логістики українських військових, пояснив експерт.
Російські війська атакують дамбу Печенізького водосховища, намагаючись ускладнити логістичне забезпечення Сил оборони України.
Про це в ефірі Суспільного заявив військовий експерт, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.
За його словами, ворог свідомо б’є по критичній інфраструктурі, щоб зменшити можливості українських військових у постачанні ресурсів.
«Ворог намагається максимально зруйнувати нашу логістику, адже розуміє: ресурси є визначальним фактором, який впливає на ситуацію на полі бою», — зазначив Селезньов.
Він пояснив, що наявність достатніх ресурсів у потрібний момент може визначати результат бойових дій.
«Якщо у визначеному місці і в потрібний час ми маємо достатню кількість ресурсів — ми переможемо. Якщо ж ресурсів бракує, ситуація може розвиватися для нас у негативному ключі», — сказав експерт.
Селезньов додав, що удари по дамбі спрямовані на уповільнення логістики, адже в цій частині Харківської області існує обмежена кількість маршрутів і комунікацій для забезпечення українських підрозділів.
На його думку, такі дії російських військ відповідають загальній логіці ведення війни.
Нагадаємо, російські війська вже раніше атакували греблю Печенізького водосховища на Харківщині — удар було зафіксовано 7 грудня. Повідомлялося, що ці атаки мають цілеспрямований характер і пов’язані зі спробами окупантів вплинути на логістику та інфраструктуру в регіоні.