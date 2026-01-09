Навіщо Росія вдарила "Орешніком" поблизу кордонів НАТО: пояснення експерта

Ракета "Орешнік"

Російська атака новітньою балістичною ракетою по Львівській області виявилася не стільки військовою операцією, скільки психологічною. Використання «Орешніка» без бойової частини свідчить про намагання Кремля залякати Захід.

Про це в ефірі «24 Каналу» заявив військовий оглядач, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» Павло Нарожний.

Експерт звернув увагу на те, що це вже не перше застосування цієї ракети по території України. Як і під час попереднього удару по Дніпру, цього разу росіяни, ймовірно, використали ракету з інертною «начинкою». Це пояснює відсутність масштабних руйнувань, характерних для зброї такого класу.

«В обох випадках це більше схоже на випробування, ніж на реальне бойове застосування. Вони використовували інерційні боєголовки, тобто всередині була сталь або бетон», — зазначив Нарожний.

Він пояснив, що «Орешнік» розроблявся насамперед як носій ядерної зброї. Його бойові блоки мали б розкриватися у верхніх шарах атмосфери для ураження великої площі. Однак на відео зафіксовано падіння елементів на відносно малу ділянку, що підтверджує версію про демонстраційний характер удару.

Кому було адресовано сигнал

Вибір цілі на Львівщині не був випадковим. Удар відбувся у безпосередній близькості до західного кордону України.

«40 кілометрів до кордону з Польщею, тобто до кордону з країною НАТО. І це погроза в першу чергу європейцям і американцям», — підкреслив експерт.

На думку Нарожного, Москва намагається тиснути на західну аудиторію, демонструючи готовність піднімати ставки та погрожувати «ядерною дубиною».

Російська пропаганда намагалася подати цей удар як «відповідь» на начебто атаку по Валдаю, яку не підтвердили ні Україна, ні США. Проте військовий оглядач переконаний, що справжні причини лежать у геополітичній площині.

Кремль уважно стежить за діями Вашингтона в інших регіонах світу.

«Це відповідь не на міфічний удар по Валдаю, а це відповідь на дії США з Венесуелою», — наголосив Нарожний.

Таким чином, удар по Львівщині варто розцінювати як спробу шантажу та перевірку реакції Сполучених Штатів, а не як тактичну військову дію.

Нагадаємо, близько опівночі Росія вдарила по Львову «Орешніком». За даними військових, ця ракета рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, що є «надвисокою швидкістю».

В ПС уточнили, що росіяни запустили балістику середньої дальності з полігону «Капустин Яр», що в Астраханській області. Загалом протягом ночі РФ ударила різними ракетами, «Калібрами» і сотнями дронів.