Навіщо Росія запускає "Орешнік": військовий аналітик пояснив дії Кремля

Орешнік

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Росія використовує свою ракетну систему «Орешнік» переважно для залякування та здійснення психологічного тиску, а не як реальну ефективну зброю на полі бою.

Про це розповів військовий аналітик Денис Попович в ефірі «Київ 24».

Він наголошує, що головна мета нинішніх дій російського керівництва — це створення панічних настроїв та шантаж міжнародної спільноти підтекстом про можливе ядерне протистояння.

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«Відбувається нагнітання цієї ситуації і вони намагаються психологічно тиснути. Тобто це психологічний тиск і на нас з вами, і це психологічний тиск на наших партнерів. От, мовляв, дивіться, ми можемо запустити і таку ракету. Ми не зупиняємось ні перед чим», — пояснив аналітик.

За словами експерта, попри гучні заяви російської пропаганди та особисто диктатора Володимира Путіна про створення «абсолютної зброї», реальна бойова цінність ракети у звичайному спорядженні викликає великі сумніви у фахівців.

«Інша справа, що ця ракета без ядерної зброї, без ядерної бойової частини, вона ні про що, прямо скажемо. Але, ну, Путіну ж сказали, що це абсолютна зброя, це вундервафа. От він намагається лякати і нас, і партнерів, і всіх навколо», — зазначає експерт.

Практична мета Кремля: навіщо ворог проводить ці пуски

Окрім інформаційного ефекту, Росія переслідує і суто технічні цілі. Оскільки «Орешнік» є відносно новою розробкою, окупантам необхідно перевірити її роботу на практиці.

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«Це випробування відносно нових системи озброєння. Частина правди у словах Путіна є. Вони хочуть подивитися, як лягають бойові блоки. Я тут трошки згадав його пояснення, воно виглядає смішно і недолуго, але, в принципі, це випробування, вони хочуть подивитися, як ця ракета працює, і в тому числі, як я вже казав вище, це тактика залякування», — підсумував Попович.

Росія залякує Україну «Орешніком» — останні новини

Нагадаємо, командування Повітряних сил ЗСУ попередило про серйозну загрозу через високу імовірність застосування російською армією балістичної ракети середньої дальності «Орешнік». За даними військових, запуск ворог може здійснити з полігону Капустин Яр, у зв’язку з чим українців закликають суворо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги протягом доби.

Також, днями представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів на чутки про те, коли очікувати масованого удару РФ. Коментар з’явився на тлі того, що в одному з телеграм-каналів стверджували, що нібито російські військові закінчили підготовку до чергового масованого обстрілу. Речник нагадав, що держава має чітку та перевірену систему інформування населення.

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