Навіщо Росія знищує олійну галузь України: експерт пояснив тактику Кремля

Безпілотник / © Associated Press

Росія вдалася до тактики випаленої землі щодо української аграрної промисловості. Окупанти спеціально обстрілюють підприємства олійно-жирової галузі, маючи на меті повне знищення цієї критично важливої для економіки індустрії.

Про це заявив генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук.

За словами експерта, останні удари РФ по олійній інфраструктурі мають не хаотичний, а чітко спланований системний характер. Головна мета ворога — підірвати бюджетоформуючу галузь України.

Соняшникова олія разом зі шротами є стратегічним товаром для нашої держави. Ця продукція забезпечує понад 15% усієї валютної виручки та становить близько 20% товарного експорту України. Знищення потужностей для виробництва та перевалки олії — це прямий удар по фінансовій стабільності країни.

Протягом останніх днів під ворожим вогнем опинилися об’єкти зберігання, перевалки та переробки. Ракети та дрони руйнують термінали з рослинними оліями та портову інфраструктуру. Наслідки атак катастрофічні:

знищення тисяч тонн готової продукції;

масштабні пожежі на продовольчих складах;

втрата експортних шляхів.

Агресивні дії Росії мають і суто ринкове підґрунтя. Москва намагається силовим методом усунути свого головного конкурента на світовому ринку продовольства.

До 2025 року Україна утримувала статус беззаперечного лідера — найбільшого експортера соняшникової олії у світі, тоді як Росія посідала друге місце. У 2024 році Україна відправила на зовнішні ринки майже 6 млн тонн олії на суму $5,1 млрд, що склало 21% від усього агроекспорту. Росія за той самий період експортувала 4,5 млн тонн на $4,4 млрд.

Через постійні обстріли та руйнування логістики ситуація може кардинально змінитися вже найближчим часом. За прогнозними даними Міністерства сільського господарства США (USDA), у сезоні 2025–2026 років Росія має всі шанси обійти Україну.

Аналітики очікують такі показники експорту:

Росія — 4,4 млн тонн;

Україна — 4,2 млн тонн.

Таким чином, різниця може скласти 200 тисяч тонн не на користь України, що означатиме втрату світової першості в цьому секторі.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». У результаті атаки дронів на дороги міста вилилось близько 300 тонн олії.