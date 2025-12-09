Навіщо Росії коридор до Куп’янська: експерт розкрив цинічний задум Кремля

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Росія прагне з’єднати дві частини окупованих територій у районі Вовчанська та Куп’янська, щоб відрізати «куточок», який на сьогодні постачається через цілу мережу річок.

Про це розповів голова українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан для «КИЇВ 24».

Кузан зазначив, що бойові дії ведуться у районі Вовчанська на півночі та біля Куп’янська і північніше по Осколу на сході. Росіяни намагаються з’єднати ці дві частини.

«Ну ось, умовно кажучи, в напрямку на Великий Бурлук відрізати оцей куточок. Він, в принципі, не грає жодної ролі в плані якоїсь оперативно-тактичної точки зору,» — пояснив експерт.

Проте, цей «кут» на сьогодні постачається через цілу мережу річок. Основний військовий задум росіян полягає в тому, щоб пошкодити ці переправи і не дати українським захисникам вчасно отримувати забезпечення.

Звичайно ж, такі вклинення важче обороняти.

Експерт наголосив, що справжній задум росіян полягає в тому, щоб, як завжди, міряти окуповані території в кілометрах.

«Таким чином вони можуть продавати, в першу чергу, своєму політичному керівництву Путіну, що, мовляв, скільки там іще додаткових квадратних кілометрів української землі вони захопили,» — сказав Кузан.

Цей фактор є винятково політичним. Хоча безпосередньо на фронт захоплення цієї території жодним чином не впливає, російське керівництво може припустити, що десь у переговорах вони будуть вживати ось цих окупованих територій.

«Що, мовляв, вони готові будуть відійти, тому що, як я сказав, ця територія вона, в принципі, не має жодного значення з військової точки зору. Але з політичної точки зору вони можуть торгуватися такими додатковими квадратними кілометрами,» — резюмував Кузан.

Нагадаємо, російські сили продовжують спроби взяти під контроль логістичні маршрути на Харківському напрямку, особливо в районі Вовчанська. Саме через ці шляхи відбувається забезпечення українських підрозділів боєприпасами, технікою та всім необхідним для утримання позицій. Проте, попри постійні удари та регулярні руйнування переправ, українські інженерні підрозділи оперативно відновлюють сполучення, не дозволяючи ворогу досягти бажаного результату.

За оцінками командира полку БПЛА «Ахіллес» Юрія Федоренка, нездатність РФ досягти прориву у лобових атаках змушує її переносити акцент на спроби «перекрити кисень» оборонцям, вибиваючи критичні шляхи підвезення ресурсів. Водночас, українська сторона вже напрацювала ефективні рішення, які дозволяють швидко відновлювати зруйновані переходи та утримувати безперервний трафік.

Вовчанськ лишається важливим не лише як бойовий напрям, а й як елемент інформаційної війни: можливий успіх ворога мав би значний резонанс на Заході та міг би бути використаний Росією для тиску на міжнародну підтримку України.