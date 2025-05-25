Навіть без тиску Трампа Росія вже стикається з критичними проблемами на фронті — деталі від WP

Армія РФ. / © Associated Press

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Попри те, що президент США Дональд Трамп публічно відмовився від тиску на Москву, у Вашингтоні та Брюсселі дедалі частіше лунають прогнози про ослаблення бойового потенціалу Росії вже наступного року.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських та європейських посадовців і військових експертів.

Після нещодавньої розмови з Володимиром Путіним Трамп почав говорити не про санкції, а про нові торговельні угоди з РФ. Його адміністрація наразі не зобов’язується надавати подальшу допомогу Україні, а сам Трамп допускає, що переговори можуть вести європейці чи Ватикан — без активної участі США.

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Однак експерти переконані: саме зараз — найбільш вдалий момент для тиску на Кремль. За оцінками військової розвідки США, Росія з моменту повномасштабного вторгнення втратила щонайменше 10 тисяч одиниць бойової техніки, включно з понад 3000 танками, близько 250 повітряними суднами та понад десятьма кораблями. Її успіхи на фронті незначні — за рік просування становило лише 0,6% території, ціною 1500 убитих і поранених на день. Загальні втрати РФ можуть перевищувати мільйон осіб.

Разом із тим і в Україні залишаються проблеми — з нестачею людей і техніки, попри зростання власного ВПК. А бойові дії перетворилися на виснажливу дуель дронів, ракет і далекобійної артилерії.

Зеленський повідомив, що лише за одну ніч Росія випустила 250 дронів і 14 балістичних ракет, а РФ заявляє, що перехопила за 72 години понад 700 українських безпілотників. Але жодна зі сторін не може просунутися вглиб території противника — і це, на думку експертів, затягує конфлікт без шансів на швидку перемогу.

“Щоразу, коли Москва завдає таких ударів, світ дедалі чіткіше бачить, хто насправді затягує війну”, — зазначив президент Зеленський. За його словами, лише жорсткі додаткові санкції по критичних секторах російської економіки можуть змусити Кремль піти на реальні переговори.

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Раніше повідомлялось, що Росія може готувати нову масштабну повітряну кампанію проти України, яка супроводжуватиме потенційний новий наступ на суходолі.