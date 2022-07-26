Навіть дитячі казки: росіяни на окупованій Харківщині планують знищити усі українські книжки

Росіяни звеліли колаборантам скласти реєстр усіх наявних книг, виданих починаючи від 1991 року, та утилізувати їх.

На тимчасово окупованих територіях Харківщини загарбники готуються знищити всі українські книжки – навіть дитячі видання з мінімумом тексту.

Про це інформує пресслужба Борівської громади.

Окупанти заявили, що завезуть у у школи Борівщини російські програми та підручники з Краснодарського краю.

"Тим часом на окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи від 1991 року, та утилізувати їх. Знищенню підлягають навіть казки та дитячі ілюстровані книжки, де майже немає тексту", – йдеться в повідомленні.

Новопризначений окупантами гауляйтер Сергій Агарков розповідає людям, що Борівщина назавжди стала частиною РФ і нею тепер опікуватиметься Краснодарський край. Колаборант обіцяє, що за рахунок цього російського регіону у громаді будуватимуться дороги, ремонтуватимуться школи тощо.

"Натомість окупанти лише все руйнують та грабують і жодної копійки на відновлення зруйнованого ними ж ще не виділили. Навіть працівники, яких вони набрали, вже три місяці працюють без зарплат за продуктовий пайок", – зазначили у Борівській громаді.

Також росіяни повністю зачищають інформаційний простір окупованих територій, щоб маніпулювати свідомістю громадян. На території Борівської громади майже від початку повномасштабного вторгнення Росії немає мобільного зв‘язку та Інтернету.

Нагадаємо, що росіяни випустили "Азбуку Херсона", де регіон вже називають "рускою землею".

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