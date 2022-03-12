"Навіть думок не було їх кинути": дівчина, яка врятувала із Ірпеня знедолених собак, розповіла про нелегкий шлях

"Навіть думок не було їх кинути": дівчина, яка врятувала із Ірпеня знедолених собак, розповіла про нелегкий шлях

Дівчина тепер мріє врятувати батьків і ще 20 їхніх підопічних.

Фотографія, яка вражає - дівчина з різнокольоровим волоссям витягає собак з інвалідністю з розбитого Ірпеня – це фото американського фотографа Крістофера Окіконе рознеслося соцмережами і мільйони людей по всьому світу поставили собі одне й те саме питання – хто вона і як склалася доля дівчини та її псів?

ТСН познайомилася із відважною дівчиною.

Суворе обличчя, фіолетове волосся і пси навколо – старі, змучені, без лап та на візках, але врятовані. Це 20-річна Настя Тиха і її безхатьки. Настя вийшла з Ірпеня сердитою - на іноземних репортерів – клацали фотоапаратами і не давали пройти. «Сварилась із ними, щоб вони мене пустили, мене тягнув натовп із 19 псів, вони крупні всі», - розповідає дівчина.

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Це був дуже нелегкий шлях – на три кілометри знадобилось три години. Але натепер вони в умовно безпечному місці. Ірпінські пси з інвалідністю розселилися у котячому будиночку. Тут легше – по підлозі можна ковзатися. «У них інвалідні візочки є, чоловік ззаду ніс, щоб не перекинулися», - розповідає Настя.

Вийти геть неушкодженою не вийшло. «Я поки собак переносила, собаку тримала і у мене палець тріснув», - каже дівчина.

Настін чоловік Артур вийшов геть закривавленим, одна із собак постраждала і її довелося нести. А ще у Артура алергія на шерсть, але що вже поробиш… «У нас у житті мало чого змінилося, ми завжди вдвох, завжди з собаками, єдине - тут гримить менше», - каже дівчина.

Вони зібралися і виїхали, коли гримнуло геть поруч – потрапило в сусідній будинок.

На фото особливо примітний білий худий і змучений пес - Діор – великий молодець, він не тільки рятував себе і Настю, але і тягнув на собі всіх інших собак. «Він місяць поневірявся в лісі, він виснажений, голодував, його привезли нам теж за день до війни», - розповідає долю собаки Настя.

Ким є дівчина, яка витягла собак з інвалідністю з розбитого Ірпеня

Псів готують до вивозу до Польщі та Угорщини, аби там їм знайшли турботливі родини, але волонтерка Сніжанна, яка займається евакуацією разом із Настею пояснює, як же це нелегко. «Немає кліток, ми купили за такою ціною, що ви собі навіть уявити не можете, ми купили 16, на одну партію вивозу вистачить. Нічим везти, потрібна велика машина…», - розповідає дівчина.

Також в планах Насті врятувати ще й батьків – вони залишилися під Бородянкою і не виїжджають – теж мають на руках два десятки собак. «Сидять, голодують разом із собаками, теж їх не кидають, на жаль, туди пробратися не можуть. Я з дитинства собак люблю, у мене навіть думок не було їх кинути, їх треба було виводити з нами», - каже дівчина.